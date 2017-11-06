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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor

TSK tarafından üçüncü safhası Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla yürütülen tatbikat devam ediyor.

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor

TSK tarafından üçüncü safhası Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla yürütülen tatbikat devam ediyor.

06 Kasım 2017 Pazartesi 11:01
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Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat sürüyor

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan tır parkının karşısındaki alanda 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla'nın sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut'un emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek sürüyor.

Tatbikat kapsamında tanklar alanda manevra yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde başlatılan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de geçildiği, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla müşterek yürütüleceği belirtilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakSilopiTSK
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