Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106666
ALTIN
143.890
DOLAR
3.5324
STERLİN
4.6748
EURO
4.1846
Büyük hedeflerle yeni bir sezona başlıyoruz
Büyük hedeflerle yeni bir sezona...
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat etti
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat...
Faruk K İle 'Hep Beraber'iz
Faruk K İle 'Hep Beraber'iz
Yamaç paraşütünde yeni rota Pamukkale
Yamaç paraşütünde yeni rota Pamukkale
Medipol Başakşehir'in tarihi maçı
Medipol Başakşehir'in tarihi maçı
Flaş Haber
Kanatsız Kuş Gizem
Kapat

Silopi'de 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Silopi'de 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:23
0 Okunma
Silopi'de 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığınca dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edildi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde ise bir Kalaşnikof piyade tüfeği ile 23 fişeği ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakSilopi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rodos'a kaçan 17 Türk vatandaşı sığınma istedi
Rodos'a kaçan 17 Türk vatandaşı sığınma istedi
Yardım kuruluşlarının vekaletle kurban bedelleri açıklandı
Yardım kuruluşlarının vekaletle kurban bedelleri açıklandı
Marmaris açıklarında tur teknesi battı
Marmaris açıklarında tur teknesi battı
15 Temmuz'da Taksim'e çıkan askerlerin yargılandığı davada 7. duruşma
15 Temmuz'da Taksim'e çıkan askerlerin yargılandığı davada 7. duruşma
Büyükerşen'e yönelik saldırı soruşturmasında 3 tutuklama
Büyükerşen'e yönelik saldırı soruşturmasında 3 tutuklama
Tunceli'deki operasyonda MKP'nin sözde sorumlusu öldürüldü
Tunceli'deki operasyonda MKP'nin sözde sorumlusu öldürüldü
Geleneksel ürünlerimize kimse göz dikemeyecek
Geleneksel ürünlerimize kimse göz dikemeyecek
AK Parti'den Türk-İş'e ziyaret
AK Parti'den Türk-İş'e ziyaret
Otoparklara yeni düzenleme görüşe açıldı
Otoparklara yeni düzenleme görüşe açıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ