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Silopi'de 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Silopi'de 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

06 Şubat 2017 Pazartesi 13:25
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Silopi'de 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığınca, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yurt içi olaylar ve günlük faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yasa dışı sınır geçişleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birliklerince, yasa dışı yollardan sınırı geçme teşebbüsünde bulunan toplam 719 kişi yakalandı.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 607 kişi yakalanırken, müdahale sonucunda, 5 adet küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Irak'tan ülkeye girmeye çalışan 79 kişi yakaladı. Müdahale sonucunda, 19 litre sıvı yağ, 40 kilogram şeker, 60 kilogram pirinç ele geçirildi.

Öte yandan, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 2, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 31 kişi gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıŞırnakSilopi
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