Silivri’den meslektaş tepkisi var

Odatv davasının tutuklu sanığı Barış Pehlivan, Silivri Cezaevi’ndeki basın turuna katılan gazetecilerin yazdıklarına tepki gösterdi. Tura katılan gazetecilerin yazdıklarının gerçeği yansıtmadığını deneyimleriyle anlatan Pehlivan, “15 aydır tutuklu bir gazeteci olarak, her ne kadar cezaevi koşullarıyla gündeme gelmek istemesem de, bu bize dayatılıyor” ifadesini kullandı. Pehlivan’ın yazısında şu ifadeler yer aldı: ‘Kriz mesaide olmalı’ “Hürriyet’ten Ahmet Hakan’la başlayalım. Ahmet Hakan demiş ki; ‘Cezaevlerinin revirlerinde günün her saati sağlık hizmeti veriliyor!’ Hiç doğru değil. Cezaevi revirinde görevli pratisyen doktor, iki cezaevinden sorumlu. Akşam mesai saati bitince revirde hiçbir sağlık görevlisi yok. Keza, hafta sonu tamamıyla boş! Yani; ilk müdahalenin yapılabilmesi için olası bir kalp krizinizi, hafta içi mesai saatlerine denk getirmeniz gerekiyor!





Akşam’dan Nagehan Alçı demiş ki; ‘Ortak alanın dışında odalarda da televizyon olabiliyor, şayet sanıklar kendileri getirirse!’ Bu da doğru değil. Bir koğuşta 21 kişi de kalsanız, o koğuşa tek televizyon veriliyor. Ve o televizyonu da kendi paranızla, piyasanın üstünde bir fiyatla cezaevi kantininden satın almak zorundasınız. Yani dışarıdan getirmek yasak. Kantinden satın aldığınız o tek televizyon ortak alanda kullanılıyor. Alçı’dan öğrenmiş olduk; cezaevinde el sanatları aktiviteleri de varmış! Bunca aydır tutukluyum; kaç kez dilekçe verdim, cezaevi yetkilileriyle konuştum, yok! Olsa da bize yasak!



‘Bizim polikliniğe gel’

Gazetecilerin Silivri izlenimlerinden en komiği Zaman yazarı Bülent Korucu’ya ait. Zaman’da yayınlanan şu satıra bakın: “Sağlık açısından dışarıdaki insanlardan iyi hizmet alındığı söylenebilir!” Ne diyeyim; Bülent Korucu’ya bizim poliklinikte tedavi olmasını tavsiye ediyorum. Ve gelelim Zaman yazarı Korucu’nun en şahane çarpıtmasına: ‘Ergenekon tutuklularının oluşturdukları ‘tecrit’ suçlamasının da gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Odalarda tek kişi kalmak, koğuşlarda kapasitenin altında mevcutla birlikte olmak kendilerinin talep ettiği bir imtiyazmış aslında!’ Yalan! Şunu yanıtlayabilir mi Bülent Korucu: Ben büyük koğuşta kalıyorken, neden Mustafa Balbay benim yanıma verilmedi de; ben Balbay’ın kaldığı tecrit koğuşuna kondum?”



‘Günde 15 saat su yok’

Cumhuriyet gazetesi Ankara temsilcisi Utku Çakırözer’in haberinden öğrendim. Adalet Bakanı Sadullah Ergin demiş ki; ‘Sular hiç kesilmiyor ve tertemiz!’ Ne acıdır ki Adalet Bakanı da doğruyu söylemiyor. Silivri Cezaevi’nde günde toplam 15 saat su yok! Evet, 15 saat! Tuvalet ihtiyacınızı suyun aktığı saat dilimlerine göre ayarlamak zorundasınız. Tıpkı, kalp krizinizi doktorun revirde olacağı zamana göre ayarlamak zorunda kaldığınız gibi!”







Son Güncelleme: 17.05.2012 01:25