Şile'de batan gemideki 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisiyle ilgili sürdürülen arama çalışmalarında, 2 mürettebatın cesedine ulaşıldığını bildirdi.
AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisiyle ilgili sürdürülen arama çalışmalarında, 2 mürettebatın cesedine ulaşıldığını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisiyle ilgili sürdürülen arama çalışmalarında, 2 mürettebatın cesedine ulaşıldığını bildirdi.
AA