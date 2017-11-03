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Şile'de batan gemideki 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisiyle ilgili sürdürülen arama çalışmalarında, 2 mürettebatın cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Şile'de batan gemideki 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisiyle ilgili sürdürülen arama çalışmalarında, 2 mürettebatın cesedine ulaşıldığını bildirdi.

03 Kasım 2017 Cuma 11:44
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Şile'de batan gemideki 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

Sahil Güvenlik KomutanlığıŞile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisiyle ilgili sürdürülen arama çalışmalarında, 2 mürettebatın cesedine ulaşıldığını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sahil Güvenlik KomutanlığıŞileKuru Yük Gemisi
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