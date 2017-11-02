Şile'de batan gemi için arama kurtarma çalışması devam ediyor

İSTANBUL

Şile açıklarında dün batan ve yapılan çalışmalar neticesinde yeri tespit edilen kuru yük gemisindeki mürettebatın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden ve dün Şile açıklarında batan demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisiyle ilgili sürdürülen arama çalışmaları, havadan ve denizden yapılıyor.

Sabah erken saatlerden itibaren başlatılan arama çalışmaları devam ederken, gemide oldukları belirtilen mürettebatın yakınlarının da endişeli bekleyişi sürüyor.

Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinden dün yardım sinyali alınması üzerine, bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Söz konusu çalışmalar neticesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı "TCG ALEMDAR" gemisi tarafından kayıp geminin yeri tespit edilmiş ve aramalar bu noktada yoğunlaştırılmıştı.

Gemide kaptan, ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemici, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı ile mürettebat harici bir kişinin bulunduğu açıklanmıştı.