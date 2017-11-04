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Şile'de batan gemi için arama çalışmaları devam ediyor

Şile'de batan demir yüklü kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatını arama çalışmaları 4. gününde de sürüyor.

Şile'de batan gemi için arama çalışmaları devam ediyor

Şile'de batan demir yüklü kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatını arama çalışmaları 4. gününde de sürüyor.

04 Kasım 2017 Cumartesi 10:15
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Şile'de batan gemi için arama çalışmaları devam ediyor

Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatını arama çalışmaları 4. gününde de sürüyor.

Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dün yapılan arama çalışmaları sonucunda "TCG ALEMDAR" Kurtarma Gemisi'nde bulunan özel teçhizatlı dalgıçlar tarafından geminin iç mahallerinden çıkarılan baba Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük ve mürettebattan Hüsamettin Yazıcı'nın cesetleri, Sahil Güvenlik botu tarafından TCG ALEMDAR Gemisi'nden alınarak Şile Balıkçı Barınağı'na getirildi. Cesetler, daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu sabah arama çalışmaları yeniden başlatılırken, kayıp mürettebatın aile ve yakınları Şile Limanı'ndaki bekleyişlerini sürdürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞileŞilede Batan Gemi
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