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Silahlı saldırıda yaralanan savcının tedavisi sürüyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan Cumhuriyet Savcısı Küçüköner'in tedavisi sürüyor.

Silahlı saldırıda yaralanan savcının tedavisi sürüyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan Cumhuriyet Savcısı Küçüköner'in tedavisi sürüyor.

11 Ekim 2017 Çarşamba 10:47
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Silahlı saldırıda yaralanan savcının tedavisi sürüyor

ANTALYA

Alınan bilgiye göre, Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Turgut A. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı  A. Kadir Küçüköner'in tedavisi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, beraberindekiler ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gelerek, Savcı Küçüköner'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ile görüşen Solmaz, bir süre hastanede kaldı.

Başhekim Prof. Dr. Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava ambulansıyla hastanelerine ulaştırılan savcının tomografisi çekildikten sonra ameliyat edildiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Aydınlı, "Gayet iyi. Şu an uyanık, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İnşallah yarına daha iyi olur." dedi.

Bu arada, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gelen Küçüköner'in yakınları ve arkadaşları da bekleyişini sürdürüyor.

Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makam odasında aynı adliyede çalışan zabıt katibesi Şerife A'nın İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Turgut A. tarafından beylik tabancasıyla vurularak ağır yaralanmıştı.

Hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Küçüköner, ameliyat edilmiş, yoğun bakıma alınmıştı. Olayla ilgili polis memuru Turgut A. ile eşi zabıt katibi Şerife A, gözaltına alınmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın titiz şekilde araştırılması için iki cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Silahlı SaldırıSavcıTedavi
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