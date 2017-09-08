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Silahlı İHA'larla bugüne kadar hiçbir sivile zarar gelmedi

Milli Savunma Bakanı Canikli,"Silahlı İHA'larla bugüne kadar hiçbir sivile zarar gelmemiştir, sadece teröristler imha edilmektedir." dedi.

Silahlı İHA'larla bugüne kadar hiçbir sivile zarar gelmedi

Milli Savunma Bakanı Canikli,"Silahlı İHA'larla bugüne kadar hiçbir sivile zarar gelmemiştir, sadece teröristler imha edilmektedir." dedi.

08 Eylül 2017 Cuma 17:45
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Silahlı İHA'larla bugüne kadar hiçbir sivile zarar gelmedi

GİRESUN

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2002’lerde yüzde 18’lerde olan yerli üretim silah oranının bugün yüzde 66’lara çıktığını söyledi.

Son günlerdeki silahlı İHA tartışmalarına değinen Canikli, "Daha önce başka ülkelerden aldık, silahlısını değil. Silahlısını alamadık, müttefiklerimiz de vermedi. İnsansız hava aracı terörle mücadelede çok etkin olan bir sistem. Silahsızını aldık ama verimli kullanamadık." diye konuştu. 

Canikli, insansız hava araçlarını kendilerinin geliştirdiklerini vurgulayarak, "Silahlısını geliştirdik, terörle mücadelede bize inanılmaz imkanlar sağlıyor, avantaj sağlıyor. Özellikle Bayraktar SİHA, silahlı İHA, terör örgütlerinin, teröristlerin kafalarının kaldırmasına müsaade etmiyor, kafalarını kaldırdıkları anda tepesine biniyor, hem yerini tespit ediyor hem de imha ediyor. O kadar etkili bir sistem ki, terör örgütü sözcüleri bugünlerde silahlı İHA araçlarımızla yaptığımız terörle mücadeleyi sulandırmaya çalışıyorlar, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Onlar terör örgütünün sözcülüğünü yapıyorlar." diyen Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ne demek biliyor musunuz, demek ki gerçekten çok etkili bir silah. Onlar bu şekilde bağırdıklarına göre, terör örgütünün sözcülüğünü yapanlar bu şekilde bağırdıklarına göre demek ki doğru yoldayız değerli kardeşlerim. Demek ki yerli olarak geliştirdiğimiz o ürün son derece etkili bir araç." 

Nurettin Canikli, ilgili firmanın bundan sonra da daha büyük modellerini yüzde yüz yerli olarak yapacağını vurgulayarak, "Bağırsalar da çağırsalar da ne yaparsa yapsınlar bu millet bu toprakları savunmak için ne gerekiyorsa yapacak, yapmaya devam edecek, hangi bedel ödemesi gerekiyorsa onu da ödeyecek." şeklinde konuştu.

"Çıkacaksın Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletvekili olarak görev yapacaksın, bu milletin ekmeğini yiyeceksin ama terör örgütünün sözcülüğünü yapacaksınız." ifadesini kullanan Canikli, şunları söyledi:

"Terör örgütü bugüne kadar binlerce sivili katletti onu görmeyeceksin, ama bizim silahlı İHA’larla bugüne kadar hiçbir sivile zarar gelmemiştir, sadece teröristler imha edilmektedir, sadece teröristler. Onlar da biliyorlar onu. Yine bir yerden düğmelerine basıldı. Orada Türkiye’yi zora çıkmak için bir takım algılar oluşturmaya çalışılıyor, propaganda yapmaya çalışılıyor. Hiç kimseyi kandıramazsın."

Milli Savunma Bakanı Canikli, terörle mücadelede hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyeti gösterdiklerini belirterek, "Bakın dünyanın her yerinde oluyor, siviller, Suriye’de, Irak’ta binlerce sivil kazara öldürülüyor ama bizim terörle mücadelemizde özellikle silahlı İHA’larla yapılan mücadelede bir tane sivil zarar görmemiştir, o kadar da hassas davranıyoruz." dedi.

Nurettin Canikli, şunları kaydetti:

"Bu kadar hassasiyeti hiçbir ülke göstermiyor. Sonuçlar ortada, rakamlar ortada. Her gün Suriye’de, Irak’ta sivillerin katliam veya öldürülme haberlerini okuyoruz. Hastanelere okullara yanlışlıkla atılan bombaları okuyoruz ama bugün bir tane duymadınız, bugüne kadar üç binden fazla terörist bu yolla imha edildi, bir tane bir sivile zarar gördüğünü duymadı. Dertleri o değil, dertleri sivil değil. Dertleri terörle ilgili o kadar etkin mücadele ediyoruz ki terör örgütünü destekleyenlerin içi kan ağlıyor, kan ağlamaya devam etsin, içiniz daha çok kan ağlayacak. Bütün teröristler bu ülkeden tek bir tane kalmayıncaya kadar göndereceğiz, kovacağız Allah’ın izniyle."

AA

Anahtar Kelimeler:
Silahlı İHAMilli Savunma Bakanı
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