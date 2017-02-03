'Silahlı fotoğraf' paylaşımı yapan 2 lise öğrencisi adliyede

Düzce'de sosyal medya hesabından silahlı fotoğraf paylaşarak, referandumda "Hayır" oyu kullanacaklara yönelik tehdit içeren ifadeler yazdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 lise öğrencisi adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince kimlikleri tespit edilen ve Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ş.S.A. ve G.E.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Ş.S.A'nın, sosyal medya hesabından "Başkanlık sistemine 'Hayır' diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız." notuyla yapılan paylaşımın ardından iki zanlı, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.