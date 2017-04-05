'Silah kullanmasını bilmem' diyen binbaşı darbe yöneticisi çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'nde meydana gelen olaylarla ilgili hazırlanan iddianamede, eski Binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un FETÖ üyesi ve "Burak" kod adını kullanan "mahrem abi" olduğu belirtildi.

İddianamede, Çavur'un güvenlik kamera kayıtlarında, elinde silahla Akıncı Üssü'nde bulunduğunun görüldüğü ifade edildi.

Çavur ile diğer şüpheliler, Ömer Faruk Harmancık, Kubilay Selçuk, Akın Öztürk, Ünsal Coşkun, Hakan Evrim, Ahmet Özçetin, sivil yöneticiler Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in 143. Filo'da toplandıkları, hangi eylemlerin yapılacağını, hangi noktaların uçak ve helikopterle vurulacağını kararlaştırdıkları bildirildi.

İddianamede, Özçetin ve Çavur'un telsiz ve telefonla 141. Filo'daki Ahmet Tosun ve Mustafa Mete Kaygusuz'a alınan kararları ilettikleri, Tosun ve Kaygusuz'un da vurulacak yerleri FETÖ üyesi pilotlara aktardığı anlatıldı.

Darbeye hazırlık toplantısı yapmış

Çavur'un, Akıncı Üssü'nde darbe girişiminde derdest edilerek alıkonulacak kişilerin muhafaza edileceği yerlerin bakımını ve temizliğini de yaptırdığına işaret edilen iddianamede, darbe girişiminden bir gün önce ise evinde Müslim Macit, Mehmet Çetin Kaplan ve Adem Kırcı ile birlikte darbeye hazırlık toplantısı yaptığı ifade edildi.

İddianamede, Çavur'un telsizden darbe girişimine katılan pilotlara talimatlar verdiğine, "Aslanlar iyi uçuşlar" şeklinde konuşmalar yaparak, bombalama yapan pilotlara moral desteği sağladığına dikkat çekildi.

"Eğitim değerlendirmesi" savunması

Çavur da ifadesinde, 15 Temmuz 2016'da 141. Filo Komutanı Hakan Karakuş ile eğitim değerlendirmesi yapmak üzere 143. Filo'ya gittiklerini anlattı.

Diğer şüpheliler Mustafa Azimetli ve Hasan Hüsnü Balıkçı'nın da bulunduğu toplantıda eğitimle ilgili yapılacakların konuşulduğunu aktaran Çavur, saat 19.00 sıralarında sivil giyimli 3 kişinin yanlarına geldiğini dile getirdi.

Söz konusu kişilerin Azimetli tarafından karşılandığını bildiren Çavur, daha sonra Karakuş ile oradan ayrıldıklarını söyledi.

Çavur, 141. Filo'ya gelindiğinde Karakuş'un pilotları çağırdığını ve "Bugün çok büyük bir harekat olacak." dediğini iletti.

Karakuş'un terör saldırısı istihbaratı alındığını söylediğini iddia eden Çavur, şüphelilerden harekat komutanı Ahmet Özçetin'in talimatıyla uçuş hazırlığı yaptığını, saat 22.00 sıralarında mühimmat bulunmayan bir uçağa binerek uçuş yaptığını kaydetti.

Genelkurmay Başkanlığının bulunduğu bölgede uçulduğunu anlatan Çavur, daha sonra Akıncı Üssü'ne döndüğünü söyledi.

Özçetin'in kendisine, üzerinde Beştepe yazan, sağında solunda cami, köprü bulunan bir yerin tarif edildiği kağıt verdiğini ve bu kağıdı pilotlara ulaştırmasını istediğini aktaran Çavur, o sıralarda Akıncı Üssü'nde elektriklerin gittiğini ve telsizden pilotlara ulaştıramayacağını söylemesi üzerine Özçetin'in Karakuş'a iletmesini istediğini söyledi.

"Ben silah kullanmasını bilmem"

Kendisinin 143. Filo'dan ayrılmaya çalıştığını ancak kapının önündeki silahlı kişilerin "Çıkamazsın" diyerek izin vermediklerini ileri süren Çavur, kendisinden eski Tuğgeneral Hakan Evrim'i korumasının istendiğini belirtti.

Bunun üzerine, "Ben silah kullanmasını bilmem, kendimi de onu da koruyamam" dediğini ileri süren Çavur, buna rağmen kendisine verilen silahla Evrim'in yanına gittiğini söyledi.

Daha sonra yanında bulunan diğer üç şüpheliyle Akıncı Üssü'nden ayrılmaya karar verdiklerini bildiren Çavur, nizamiyede bulunan uzman çavuşların halkın ve polisin içeriye girmeye çalıştığını söylemeleri üzerine tel örgülerden atlayarak TAI'ye geçtiklerini anlattı.

Çavur, burada bir süre beklediklerini ve havanın kararmasının ardından otobana çıktıklarını, bir süre sonra da kendilerini polislerin aldığını belirtti.

Darbe yapılacağından haberi olmadığını ileri süren Çavur, 143. Filo'da saat 23.15 sıralarında Akın Öztürk'ü gördüğünü söyledi.

"Tesadüfen koruma"

Evrim'in koruması olarak seçilmesini "tesadüf" olarak nitelendiren Çavur, 141. Filo'da bir ara telsizi aldığını ancak herhangi bir talimat verip vermediğini hatırlamadığını iddia etti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Çavur, darbe girişiminin planlayıcılarından şikayetçi olduğunu kaydetti.

"Siz bugüne kadar bunlar için yetiştirildiniz"

Diğer taraftan Çavur'un savunmalarını ise şüpheli ve tanıkların verdiği ifadeler yalanladı.

Şüpheli Hüseyin Türk, ifadesinde, Çavur'un 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 20.00 sıralarında "Harekat için emir geldi" şeklinde sözler söylediğini bildirdi.

Çavur'un evinde, darbe girişiminden bir gün önce, talep üzerine görüştüğünü itiraf eden pilot Müslim Macit ise "Çavur, 'Yarın üste çok farklı bir harekat olacağını üs kalabalık olacak, merkez burası olacak, dışarıdan asker olarak katılacak birlikler de olacak, katılmak ister misiniz, siz bugüne kadar bunlar için yetiştirildiniz, verdiğimiz emeğin karşılığını ödeyeceksiniz, ben bugüne kadar savaş vari günler olmasını bekliyordum, vatan için bunu yapmamız gerekiyor, bunu bilen 5 kişi var bugün de siz öğrendiniz, üs komutanın da haberi yok' dedi." ifadelerini kullandı.

Şüpheli İlhami Algül, bombalama faaliyetlerini yürüten pilotların "Aslan" kodlarının verenin de pilotların uçuşlarını "terörle mücadele harekatı yapılacak." diyerek planlayanın da Çavur olduğunu kaydetti.

Tanık Emre Özcan, kalkan bir uçağının lideri olarak binbaşı Çavur'u gösterdi.

Şüpheli Adem Kırcı da Çavur'un bir gün önce evinde yapılan görüşmede olduğunu anlattı. Çavur'un kendisiyle birlikte bulunan Müslim Macit ve Mehmet Çetin'e, "Yarın gece çok önemli bir harekat olacak, özellikle üçünüzü çağırmamın sebebi, sizler iyi çocuklarsınız bugünler için yetiştirildiniz, sizi buraya getirmemin amacı var, bu faaliyeti harekat komutanının (Ahmet Özçetin) bilgisi dahilinde ve onun adına sizleri çağırarak yapıyorum, sizler uçuştan kaçmayan, görev verildiğinde yapan kişilersiniz. Yarın öğleden sonra üsde mesai olmayacak, ayrıca sınır içi ve sınır dışındaki Genelkurmay'dan gelecek hedeflere ve koordinatlara yönelik operasyon olacak." dediğini bildirdi.

"Cami varmış önündeki yola"

İddianameye göre, Çavur'un darbe girişiminde eski Orgeneral Akın Öztürk'ün damadı darbeci Hakan Karakuş'la yaptığı bazı telsiz konuşmaları ise şöyle:

"Mehmet Fatih Çavur: Şimdi kalkan şey nereye gideceğini biliyor.

Hakan Karakuş: Evet.

Mehmet Fatih Çavur: Onun daha çok batısına atılmasını istiyorlar.

Hakan Karakuş: Batı evet.

Mehmet Fatih Çavur: Batı tarafına bu herhalde kare dikdörtgen bi yer.

Hakan Karakuş: Evet.

Mehmet Fatih Çavur: Caminin ön, cami varmış önündeki yola.

Hakan Karakuş: Tamam.

Mehmet Fatih Çavur: Bir de köprü kavşağa batı tarafa caminin önündeki yol köprü kavşağı, camiye değil.

........

Mehmet Fatih Çavur: 3 tane atsın. Yüksek orta irtifada, biraz daha beklesin.

Hakan Karakuş: Tamam.

Mehmet Fatih Çavur: Görüşmek üzere.

Hakan Karakuş: Tamam sağolun, hemen veriyor muyuz, atıyor muyuz?"