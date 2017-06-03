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Silah deposu olarak kullanılan mağara bulundu

Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda teröristlerce silah deposu olarak kullanıldığı tespit edilen mağarada çok sayıda silah, mühimmat, yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Silah deposu olarak kullanılan mağara bulundu

Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda teröristlerce silah deposu olarak kullanıldığı tespit edilen mağarada çok sayıda silah, mühimmat, yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

03 Haziran 2017 Cumartesi 14:37
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Silah deposu olarak kullanılan mağara bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'nda silah deposu olarak kullanıldığı belirlenen bir mağarada, çok sayıda silah, mühimmat, yiyecek ve yaşam malzemesi bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 3. Piyade Tümen Komutanlığı tarafından İkiyaka Dağları'nda bir mağaranın bölücü terör örgütü mensuplarınca silah deposu olarak kullanıldığı tespit edildi.

Bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında mağarada yapılan aramada 2 doçka uçaksavar makineli tüfeği, bir zagros keskin nişancı tüfeği, 3 biksi makineli tüfeği ve buna ait 2 yedek namlu, bir pompalı tüfek, 2 kanas keskin nişancı tüfeği, 3 RPG 7 roketatar, 55 kalaşnikof şarjörü, 5 bidon kalaşnikof mühimmatı, 13 antipersonel roket mühimmatı, 30 antitank roket mühimmatı, 7 sevk fişeği, 2 şarjör kütüklüğü, 5 uçaksavar mühimmatı, 2 bidon fünye, 200 biksi makineli tüfek mühimmatı, 5 gece görüş gözlüğü, 2 keskin nişancı dürbünü, 7 telsiz ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan, bölgedeki operasyonlar kapsamında bugüne kadar İkiyaka Dağları'nda 26 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKTürk Silahlı KuvvetleriYüksekovaHakkari
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