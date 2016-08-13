Siirt'te suikaste hazırlanan bir terörist yakalandı

SİİRT

Siirt'in Kurtalan ilçesinde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine yönelik suikast yapmak amacıyla gelen bir teröristin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kurtalan ilçesinde yapılan operasyonda, Siirt'in Mava kırsalında faaliyet gösteren ve Kurtalan ilçesinde görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine yönelik suikast yapmak amacıyla gelen teröristin yakalandığı kaydedildi.

Yakalanan terör örgütü mensubuna ait el bombası, tabanca ve yapmayı planladığı suikast dokümanlarının ele geçirilerek el konulduğu aktarılan açıklamada, "Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Halkımızın huzur ve güvenliği için her türlü yasa dışı örgüt ve oluşumlara karşı operasyonlarımız aralıksız devam etmektedir.'' denildi.