Siirt

'te düzenlenen

terör operasyonu

nda DBP'li Veyselkarani Belediye Belediye Başkanı

Enes Cengiz

ve Baykan Belediye Meclis üyesi

Selva Erdoğan

gözaltına alındı.

Baykan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Baykan ve Veyselkarani ilçe belediyelerine operasyon düzenlendi.

"Terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri" iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Veyselkarani Belediye Başkanı Cengiz ve Baykan Belediye Meclis üyesi Erdoğan gözaltına alındı.

Cengiz ve Erdoğan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari Baykan Belediye Başkanı Ali Aydın ve Veyselkarani Belediye Meclis üyesi Ayten Sezgin'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bu arada, polis ekiplerinin Baykan ve Veyselkarani belediyelerindeki arama çalışması sürüyor.

AA