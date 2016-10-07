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Siirt'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'te, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir sığınakta yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Siirt'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'te, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda bir sığınakta yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

07 Ekim 2016 Cuma 11:01
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Siirt'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

 Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya gerçekleştirilen operasyonda, Yerlibahçe köyü sınırları içerisindeki Botan Çayı mevkisinde, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınak içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada ele geçirilen silah ve mühimmatlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Sığınakta piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği ve tüfek üzerine monteli dürbün, 26 tabanca mermisi, 299 piyade tüfeği fişeği, 11 piyade tüfeği şarjörü, hücum yeleği, 4 sırt çantası, 175 metre elektrik kablosu, 22 pil, 3 el ile araç telsizi, telsiz konuşma mandalı, 49 keskin nişancı tüfeği fişeği, 5 keskin nişancı tüfeği şarjörü, silah üstü dürbün, 3 el bombası, 9 uzaktan komutalı anahtar devresi, silah üstü termal, 6 zaman ayarlı düzenek, 25 fünye, 3 kilogram patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, 11 elektronik devre kartı, 2 dürbün, 5 pil bloğu ve küçük tüp."

AA

Son Güncelleme: 07.10.2016 11:02
Anahtar Kelimeler:
SiirtPKKSilahMühimmat
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