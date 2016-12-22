Siirt'in Şirvan ilçesindeki

özel maden ocağında meydana gelen heyelan

da toprak altında kalan bir işçinin daha cesedine ulaşıldı.

Maden köyünde 17 Kasım'daki faciada toprak altında kalan 16 işçiden 14'ünün cenazelerine ulaşılırken, işçilerden İbrahim Kılınç (21) ve Halil Başer (27) için Siirt, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Van, Erzurum, Ankara, Konya ve Zonguldak'tan gelen AFAD, Kızılay, UMKE, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, TPAO, DEDAŞ, Türk Telekom, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Park Elektrik görevlilerince, 213 iş makinesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı arama-kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalar sürüyor.

Arama kurtarma köpeklerinin çalışmalar sırasında tepki verdikleri bölgede ekipler, kimliği henüz tespit edilemeyen bir işçinin cesedine ulaştı.

Toprak altından çıkarılan ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin, enkaz altındaki diğer işçiye ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarında daha önce 14 işçinin cesedi çıkarılmıştı.

AA