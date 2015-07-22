Siirt'te baraj inşaatında patlama

SİİRT - Pervari'de yapımı devam eden Çetin barajı inşaatında patlama meydana geldi, 4 iş makinesi yandı.

Alınan bilgilere göre, Botan Çayı üzerinde bin 500 kişinin çalıştığı ve Norveçli Statkraft Şirketi'nce yapımı süren Çetin Barajı'nda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Olayda can kaybı yaşanmazken, patlamanın ardından çıkan yangında 4 iş makinesi yandı.

Siirt ve Pervari ilçesinden olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.