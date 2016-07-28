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Siirt'te 3 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığından, askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askerin şehit olduğu bildirildi.

Siirt'te 3 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığından, askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askerin şehit olduğu bildirildi.

28 Temmuz 2016 Perşembe 10:03
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Siirt'te 3 asker şehit oldu
Siirt'te bölücü terör örgütü üyelerince yola döşenen patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, bölücü terör örgütü üyelerinin, Siirt-Okçular karayolunda dün akşam saatlerinde askeri araca saldırı düzenlediği anımsatıldı.

Önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının konvoyun güvenliğini sağlayan aracın geçişi sırasında teröristlerce infilak ettirilmesi üzerine 3 askerin şehit düştüğü belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 10:05
Anahtar Kelimeler:
SiirtTerörPKKTeröristTürkiyeSiirt-Okçular Karayolu
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