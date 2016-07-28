Siirt'te 3 asker şehit oldu

S iirt 'te bölücü terör örgütü üyelerince yola döşenen patlayı cının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, bölücü terör örgütü üyelerinin, Siirt-Okçular karayolunda dün akşam saatlerinde askeri araca saldırı düzenlediği anımsatıldı.

Önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının konvoyun güvenliğini sağlayan aracın geçişi sırasında teröristlerce infilak ettirilmesi üzerine 3 askerin şehit düştüğü belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadesi kullanıldı.