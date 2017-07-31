Siirt'teki 320 sanıklı FETÖ davası devam ediyor

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 110'u tutuklu 320 eski askerin yargılanmasına devam ediliyor.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Adliye Sarayı'ndaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda görülen duruşma öncesi eğitimli köpeklerle arama yapıldı.

Aralarında eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu ve eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin'in de bulunduğu tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde salona getirildi.

Sanıklardan, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin'in koruması olarak görev yapan Mehmet Ünaldı, 15 Temmuz günü Şimşek, yardımcısı Erkiletlioğlu ve Metin'in yemekte bir araya geldiklerini söyledi.

Metin'in emriyle Valiliğe geldiklerini ifade eden Ünaldı, vatandaşların tepkisiyle karşılaştıklarını, bunun üzerine eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şimşek'in, vatandaşlara dönemin Valisi Mustafa Tutulmaz ile görüşmeye geldiklerini söylediğini öne sürdü.

Vatandaşların kendilerine yönelmesi üzerine buna engel olmak için havaya 2 el ateş ettiğini belirten Ünaldı, valilik önündeki vatandaşların teröristleri protesto için bir araya geldiklerini düşündüğünü savundu.

Bir dolarlık iki banknotun düğünden kaldığını iddia etti

15 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığında TOMA şoförü olarak görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Taha Yasin Akyıldız, savunmasında FETÖ ile hiçbir bağlantısının olmadığını ileri sürdü.

Gözaltına alındıktan sonra yapılan aramada eşyaları arasında bir dolarlık iki banknot bulunduğunun hatırlatılması üzerine Akyıldız, bu dolarların düğün ve nişanından kaldığını, suç unsuru olabileceğini düşünmediğinden yırtıp atmadığını savundu.

Görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığını anımsatan Akyıldız, tahliye talebinde bulundu.

"Beni yanlış anlamayın, her şey eskisi gibi"

Darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutanlığında koruma olarak görev yapan Uzman Çavuş Muzaffer Karaboğa da valilğe geldiklerinde eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'in dönemin Valisi Mustafa Tutulmaz'ı telefonla arayıp, kendilerini valilikte beklediklerini ifade ettiğini kaydetti.

Şimşek'in cep telefonuyla görüştüğü Tutulmaz'a, "Biz geldik, siz yoksunuz. Beni yanlış anlamayın, her şey eskisi gibi." dediğini savunan Karaboğa, 15-20 dakika sonra Tutulmaz ve dönemin İl Emniyet Müdürü Metin Özkan'ın valiliğe geldiğini anlattı.

Tutulmaz'ın, Şimşek ile valilikteki asayiş koordinasyon merkezinde görüşme yaptığını dile getiren Karaboğa, bir süre sonra Tutulmaz'ın halkın arasına girdiğini ve "Asker bizim, polis bizim." dediğini fakat Şimşek'in o sırada halkın arasına inmediğini söyledi.

"Yorum yapmadan soruyu alalım"

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şimşek'in savunmasını yapan sanıklara laf atması ve soru sorması üzerine Mahkeme Başkanı, sanığı ikaz etti.

Şimşek'e, "Yorum yapmadan soruyu alalım." diyen Mahkeme Başkanı, Şimşek'in aynı sanıklara yönelik soru sormak istemesi üzerine ise "Taksit taksit olmasın." uyarısında bulundu.

Duruşma, sanık ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu askerler, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.