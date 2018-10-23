Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93176
ALTIN
231.393
DOLAR
5.8205
STERLİN
7.5581
EURO
6.6742
Kanada Suudi Arabistan’a silah satışını durdurabilir
Kanada Suudi Arabistan’a silah satışını...
Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında
Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında
BOTAŞ İsveç deplasmanında
BOTAŞ İsveç deplasmanında
İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un konuğu Spirou Basket
İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un konuğu Spirou...
Polise yakalanmamak için "muska" yazdırmış
Polise yakalanmamak için "muska" yazdırmış

Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 22 barınak imha edildi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 22 mağara ve barınma alanı kullanılamaz hale getirildi.

Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 22 barınak imha edildi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 22 mağara ve barınma alanı kullanılamaz hale getirildi.

23 Ekim 2018 Salı 12:23
0 Okunma
Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 22 barınak imha edildi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 22 mağara ve barınma alanı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

18-22 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandığı 22 mağara ve barınma alanı tespit edildi.

Mağara ve barınma alanlarında yapılan aramada, keskin nişancı tüfeği mekanizması, 2 AK 47 dipçiği ve kundağı, 5 litre mazot, mayon, 15 tüp, bas-konuş telsiz mikrofonu, el bombası mandalı, 17 pil, çadır, 2 plastik kelepçe, balyoz, 2 akü, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İmha edilen mağara ve barınma alanlarında ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SiirtPKKPervari
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türkiye Almanya ve Avrupa’nın entegre bir parçasıdır"
"Türkiye Almanya ve Avrupa’nın entegre bir parçasıdır"
Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya
Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya
'Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu herkes tutuklanacak'
'Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu herkes tutuklanacak'
Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davasında karar
Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davasında karar
Suriyelilerin karıştığı suç oranı yüzde 1,46'ya düştü
Suriyelilerin karıştığı suç oranı yüzde 1,46'ya düştü
''Harbiyelilere sivil kıyafet dağıtmış''
''Harbiyelilere sivil kıyafet dağıtmış''
Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç bulundu
Suudi Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araç bulundu
Darbeci albay 'ölene kadar çatışacağız' demiş
Darbeci albay 'ölene kadar çatışacağız' demiş
FETÖ'nün aranan muhasebecisi yakalandı
FETÖ'nün aranan muhasebecisi yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ