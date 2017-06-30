Siirt'te 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, bu sabah Siirt'in Pervari bölgesindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 2 korugan, bir silah mevzisi imha edildi, 9 terörist etkisiz hale getirildi.
AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince, bu sabah Siirt'in Pervari bölgesindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 2 korugan, bir silah mevzisi imha edildi, 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, bu sabah Siirt'in Pervari bölgesindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 2 korugan, bir silah mevzisi imha edildi, 9 terörist etkisiz hale getirildi.
AA