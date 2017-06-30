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Siirt'te 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, bu sabah Siirt'in Pervari bölgesindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 2 korugan, bir silah mevzisi imha edildi, 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'te 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, bu sabah Siirt'in Pervari bölgesindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 2 korugan, bir silah mevzisi imha edildi, 9 terörist etkisiz hale getirildi.

30 Haziran 2017 Cuma 15:46
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Siirt'te 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, bu sabah Siirt'in Pervari bölgesindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 2 korugan, bir silah mevzisi imha edildi, 9 terörist etkisiz hale getirildi.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriSiirtPervariHava HarekatıTeröristEtkisiz Hale Getirildi
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