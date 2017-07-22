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Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:35
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Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Siirt'in Pervariilçesi kırsalında dün sabah saatlerinde 23'üncü Motorlu Piyade Alay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen intikal sırasında birliklere bölücü terör örgütü unsurlarınca açılan taciz ateşine anında karşılık verildi.

Çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Aynı bölgede dün öğleden sonra ise karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıSiirtPervari
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