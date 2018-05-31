Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102836
ALTIN
188.646
DOLAR
4.4952
STERLİN
5.9886
EURO
5.2594
UBER'e rekor ceza
UBER'e rekor ceza
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
Yemen'de çatışma
Yemen'de çatışma
Sınav stresini yenmenin formülü; İnan, harekete geç, başar!
Sınav stresini yenmenin formülü
Dolar/TL'de sert düşüş
Dolar/TL'de sert düşüş
Flaş Haber
UBER'e rekor ceza
Kapat

Siirt'te 4 bin yıllık gözyaşı şişeleri ele geçirildi

Siirt'te 3-4 bin yıllık olduğu değerlendirilen 86 gözyaşı şişesi ile tarihi eser niteliğinde 37 malzeme bulundu.

Siirt'te 4 bin yıllık gözyaşı şişeleri ele geçirildi

Siirt'te 3-4 bin yıllık olduğu değerlendirilen 86 gözyaşı şişesi ile tarihi eser niteliğinde 37 malzeme bulundu.

31 Mayıs 2018 Perşembe 13:08
0 Okunma
Siirt'te 4 bin yıllık gözyaşı şişeleri ele geçirildi

Siirt'te düzenlenen operasyonda, 3-4 bin yıllık olduğu değerlendirilen 86 gözyaşı şişesi ile tarihi eser niteliğinde 37 malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Afetevleri Mahallesi'nde yaşayan Ü.K'ye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada, 3-4 bin yıllık olduğu değerlendirilen 86 gözyaşı şişesi, 28 tarihi obje, 3 gümüş işlemeli tarak, 2 gümüş kemer, 2 bilezik, metal alaşımlı kulplu vazo ve üzerinde kadın figürü bulunan kabartma gümüş ayna olmak üzere 123 tarihi eser niteliği bulunan malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli hakkında soruşturma işlemi başlatılırken, ele geçirilen eserler incelenmek üzere Batman Müze Müdürlüğüne teslim edilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
SiirtTarihi Eser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırıkkale merkezli FETÖ operasyonu
Kırıkkale merkezli FETÖ operasyonu
Dişçiden hepatit B kapma iddiasına 11 bin 60 liralık tazminat
Dişçiden hepatit B kapma iddiasına 11 bin 60 liralık tazminat
Doğu Anadolu'da üç kentte kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Anadolu'da üç kentte kuvvetli yağış uyarısı
Sağlık Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu
Sağlık Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu
KPSS sorularının sızdırılması davasında hapis cezası
KPSS sorularının sızdırılması davasında hapis cezası
UBER'e rekor ceza
UBER'e rekor ceza
Marmaris'e neden silahlı timleri indirdiğini sorgulamamış
Marmaris'e neden silahlı timleri indirdiğini sorgulamamış
'FETÖ, algı çalışmasında sabıkalıdır'
'FETÖ, algı çalışmasında sabıkalıdır'
Rütbeli havacıların darbe girişimi davasında karar
Rütbeli havacıların darbe girişimi davasında karar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ