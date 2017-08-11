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Siirt'te 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Baykan kırsalına düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, Baykan Kaymakamı Kocabey'e yönelik suikast girişimi ile Jandarma Astsubay Akdağ'ın şehit edilmesi olayının planlayıcısı ve faili oldukları değerlendiriliyor.

Siirt'te 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Baykan kırsalına düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, Baykan Kaymakamı Kocabey'e yönelik suikast girişimi ile Jandarma Astsubay Akdağ'ın şehit edilmesi olayının planlayıcısı ve faili oldukları değerlendiriliyor.

11 Ağustos 2017 Cuma 10:00
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Siirt'te 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen müşterek operasyon kapsamında Çevrimtepe köyü kırsalına hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Arazi arama ve tarama çalışmasında bir M-16 piyade tüfeği, 6 kalaşnikof, tabanca, el bombası, 2 sırt çantası, 2 hücum yeleği, 2 şemsiye ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 7 Temmuz'da Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e yönelik suikast girişimi ile 24 Temmuz'da Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Yakup Akdağ'ın şehit edilmesi olayının planlayıcısı ve faili oldukları değerlendiriliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SiirtTeröristEtkisiz
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