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Sığır İthalatı Hakkında Bilgi

Ülkemizde özellikle doğu bölgelerinde yapılan ve o bölgenin geçim kaynağını oluşturan işlerin başında gelen hayvancılıktır.

Sığır İthalatı Hakkında Bilgi

Ülkemizde özellikle doğu bölgelerinde yapılan ve o bölgenin geçim kaynağını oluşturan işlerin başında gelen hayvancılıktır.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 16:53
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Sığır İthalatı Hakkında Bilgi

Bölgenin özelliklede büyükbaş yetiştirmeye uygun olması, bu hayvan türünün o bölgede yaygın olarak yapılmasına ve bölgenin geçim kaynağına neden olmuştur. Bölge halkı genellikle yetiştirdiği hayvanları büyükşehirlere kurulan pazarlara götürerek oralarda satmaya çalışmaktadır, satma işlemini genellikle kurban bayramında gerçekleştirmektedirler. Seneler boyunca gözleri gibi baktıkları hayvanları satarak, kendilerine gelir sağlamaktadırlar. Satamamış oldukları hayvanları ise mezbahanelere göndermek durumunda kalmaktadırlar. Mezbahanelerin kasaplara göndermiş oldukları etleri, kasapların yüksek fiyattan satışa sunması, düşük alım gücü olan halkın eti alıp sofrasına koyamamasına neden olmuştur. Etlerin yüksek fiyattan satılması sunulması yüzünden eti alamayan halk bu duruma isyan etmek zorunda kalmış ve durumla devletin ilgilenmesini istemiştir. Ülke ise yapmış olduğu politikalara rağmen et fiyatlarında bir türlü düşüşü sağlamayamış ve et fiyatları hala yüksekten seyretmek durumunda kalmıştır.

Ülkemiz bunun üzerine ülkede olan et eksikliğini giderip et fiyatlarında düşüş sağlamak adına et ithalatı yapmaya karar vermiştir ve et ithal etmiştir. Bu işi yapan elbette ki özel firmalarda bulunmaktadır. Kalkan Genetik, Canlı Hayvan İthalatı ’nda senelerdir zirvede bulunan firmamız, sektörde en iyi ve kaliteli işi yapmaktadır. Firmamız isteğinize göre, Sığır İthalatı, Düve İthalatı gibi türlerin ithalatını yapmaktadır. Firmamız deneyimli ve profesyonel kadrosu ile malın araca yüklendiği andan, ineceği ana kadar güvenliği ve profesyonel hizmeti sizler için sağlamaktadır. Tarım ve Gıda Bakanlığı ile her türlü anlaşması bulunan firmamız, sizlere en kaliteli hizmeti vermektedir. Tecrübeli çalışanları ile sorunlarınıza anında çözüm bulmaktadır.

Sizlerde güvenli ve kaliteli bir şekilde Canlı Hayvan ithalatı yapacak firma arıyor ama bulamıyorsanız, Kalkan Genetik bunu en hızlı ve güvenli şekilde yapacak firmadır. Tarım bakanlığı yapmış olduğu anlaşmaları ile sizlere her türlü garantiyi sunmaktadır. Sizlerde işinizin en kolay şekilde yapılmasını istiyorsanız bunu en hızlı ve güvenilir şekilde yapacak olan firmanın Kalkan Genetik olduğundan adınız kadar emin olmanızda hiçbir sakınca ve sıkıntı bulunmamaktadır. Sizlere şimdiden şimdiden iyi günler dilerim.

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Anahtar Kelimeler:
Canlı Hayvan İthalatı
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