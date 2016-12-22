BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan fiber teknenin batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi kurtarıldı.

Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maden Adası açıklarında yabancı uyrukluları taşıyan fiber teknenin batmasıyla ilgili Sahil Güvenliği Komutanlığı unsurlarının olay yerine gittiğini söyledi.

Kurtarılan ve Afganistan uyruklu olduğu belirlenenlerin ifadelerine göre teknede 13 kişi bulunduğunu dile getiren Nazlı, "Teknenin batması sonucu 4 çocuk ve bir kadın yaşamını yitirdi, 8 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 3 yaşında bir çocuk bulunuyor. Durumu ağır ve şu anda Ayvalık Devlet Hastanesinde yoğun bakımda. Maden Adası'nda bir kişi tespit edildi. Organizatör olduğu düşünülen kişiye ulaşılmaya çalışılıyor." dedi.

Nazlı, ölen ve kurtarılanlar arasında yer alan 7 kişinin, daha önce kaçak geçiş girişimi sırasında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yakalandığı ve geri gönderildiğine dikkati çekti.

AA