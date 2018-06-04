Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100211
ALTIN
192.520
DOLAR
4.6079
STERLİN
6.1749
EURO
5.4082
ECE ELEKTRİKLENDİ
ECE ELEKTRİKLENDİ
"Fon girişi başladı"
"Fon girişi başladı"
Hedefi ay-yıldızlı forma
Hedefi ay-yıldızlı forma
BEŞİR BAYRAKTAR KİMLERE “OLMADI” DİYOR?
BEŞİR BAYRAKTAR KİMLERE “OLMADI” DİYOR?
Hindistan'da fırtına
Hindistan'da fırtına
Flaş Haber
UBER'e rekor ceza
Kapat

'Sığ suya atlamak riskli olabilir'

Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, "Sığ sulara atlamak omurilik felcine sebep olabilir ve bu vakaların bir kısmı kafa travması da geçirdiğinden maalesef ölümle sonuçlanabilir." dedi.

'Sığ suya atlamak riskli olabilir'

Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, "Sığ sulara atlamak omurilik felcine sebep olabilir ve bu vakaların bir kısmı kafa travması da geçirdiğinden maalesef ölümle sonuçlanabilir." dedi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 15:34
0 Okunma
'Sığ suya atlamak riskli olabilir'

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, sığ sulara atlamanın omurilik felcine sebep olabileceğini ve bu vakaların bir kısmı kafa travması da geçirdiğinden ölümle sonuçlanabileceğini bildirdi.

Kaptanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl binlerce kişinin sığ deniz ya da havuza yanlış atlama nedeniyle boyun kırılmasıyla omurilik felci geçirdiğini belirtti.

Derinliği bilinmeyen yerlerde önceden analiz yapılmayan suya atlanmasının son derece riskli ve hayati tehlike arz ettiğini vurgulayan Kaptanoğlu, şunları kaydetti:

"Travma nedeniyle omuriliğin işlevlerini kaybetmesi sonucu oluşan omurilik felci, Türkiye'de her yıl binlerce kişiyi etkisi altına alıyor. Çoğunlukla denize atlama, trafik kazaları ve spor yaralanmaları sonucu omurilik felci oluşabiliyor. Bu tip kazalarda ayrıca omurilik yaralanması yüksek oranda can kaybına da sebep oluyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle omurilik felci ve yaralanmalarına karşı toplumsal farkındalığın ve bilincin oluşturulması gerekir."

Yapılan araştırmalara göre sığ suya balıklama atlamanın riskli olduğunu belirten Kaptanoğlu, şöyle devam etti:

"Yaz aylarında sığ denize baş üstü atlama omurilik felci sebebi olabiliyor. Bu konularda kamuoyu bilgilendirmesi hayati önem taşımaktadır. Çünkü her yıl sığ suya balıklama atlama sonucu pek çok omurilik felci vakası ile karşılaşıyoruz. Ülkemizde bu tarz kazalara karşı toplumsal farkındalığı artırmamız gerekir. Sığ sulara atlamak omurilik felcine sebep olabilir ve bu vakaların bir kısmı kafa travması da geçirdiğinden maalesef ölümle sonuçlanabilir."

Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, ilk çarpma etkisiyle oluşan omurilik içi kanama ve şişmenin zamanla onarılabileceğini, omurilik tamamen zedelenmediyse 2-3 yıla kadar iyileşme belirtileri gösterebileceğini anlatarak, omurilik felci olan hastaların hekimlerin ve rehabilitasyon kliniklerinin kontrolünde olmaları, bu hastaların egzersizlerini ve tıbbi kontrollerini hiç bırakmamaları gerektiğini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Marmara ÜniversitesiMarmara Üniversitesi Tıp FakültesiProf. Dr. Erkan Kaptanoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizde kaybolan müzisyen Özcan'ın cesedine ulaşıldı
Denizde kaybolan müzisyen Özcan'ın cesedine ulaşıldı
"Kürtler Erdoğan'ı desteklemelidir"
"Kürtler Erdoğan'ı desteklemelidir"
Kars'ta sağanak etkili oldu
Kars'ta sağanak etkili oldu
İstanbul'a 5 yeni 'Millet Bahçesi'
İstanbul'a 5 yeni 'Millet Bahçesi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Çelik'ten Belçikalı Bakan'ın Türkçe dersi açıklamasına tepki
Çelik'ten Belçikalı Bakan'ın Türkçe dersi açıklamasına tepki
Tüketiciyi aldatan seyahat acenteleri takipte
Tüketiciyi aldatan seyahat acenteleri takipte
21 kilometrelik tır kuyruğu
21 kilometrelik tır kuyruğu
Şehit Uzman Çavuş Ergin son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Ergin son yolculuğuna uğurlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ