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Şifreli cümle ile girişte kayıtları tutulmamış

FETÖ'nün darbe girişiminden bir gün önce, Hava Harp Okulu'nda 20 general ve subayın yer aldığı toplantıya katılanların, ''Tümgeneral Sözmezateş'in misafirleriyiz'' dedikleri, bu cümlenin şifre olduğu ve girişte kayıtlarının tutulmadığı ortaya çıktı.

Şifreli cümle ile girişte kayıtları tutulmamış

FETÖ'nün darbe girişiminden bir gün önce, Hava Harp Okulu'nda 20 general ve subayın yer aldığı toplantıya katılanların, ''Tümgeneral Sözmezateş'in misafirleriyiz'' dedikleri, bu cümlenin şifre olduğu ve girişte kayıtlarının tutulmadığı ortaya çıktı.

25 Temmuz 2016 Pazartesi 14:13
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Şifreli cümle ile girişte kayıtları tutulmamış

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce, Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu'nda 20 general ve subayın yer aldığı toplantıya katılanların, ''Tümgeneral Gökhan Şahin Sözmezateş'in misafirleriyiz'' dedikleri, bu cümlenin şifre olduğu ve girişte kayıtlarının tutulmadığı ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, darbe teşebbüsünden bir gün önce Hava Harp Okulu'nda yapılan toplantıya katılan kişilerin, nizamiye tarafından kayıtlarının tutulmaması emrinin verildiği, okula girenlerin ''Tümgeneral Gökhan Şahin Sözmezateş'in misafirleriyiz'' dedikleri ve bu cümlenin şifre olduğu öğrenildi.

Hava Harp Okulu'nda 14 Temmuz'da yapılan toplantının görüntüleri de ortaya çıktı.

Kamera kayıtlarında, Tümgeneral Gökhan Şahin Sözmezateş'in 19:53'te sırtında mavi sırt çantasıyla binaya girdiği, 20:42'den 22:20'ye kadar sivil kıyafetli kişilerin okula girdikleri görüldü.

Toplantıya katılanların sivil olarak okula girdikleri, ellerinde çantalarının olduğu kaydedilerek, bunlardan bir kısmının geceyi okulun misafirhanesinde geçirdiği ve kayıtlarının tutulmadığı bir kısmının ise okuldan ayrıldığı belirtildi.



Soruşturma kapsamında, darbeye teşebbüsten 3 ay önce kamera odasının kapatılarak dinlenme odasına çevrildiği, okulu ve nizamiyeyi gören bütün kameraların söküldüğü ve nizamiyedeki nöbet kulübelerinin, kurşun geçirmez kulübelerle değiştirildiği öğrenildi.

Yapılan araştırmada, okulun otoparkında bırakılan araçlarda darbeye katılanların bir kısmının kimliklerinin tespit edildiği, araçlarını bırakanların astsubay Halil Çetin, Üsttegmenler İsmail Yiğit, Mehmet Öztürk ve Yüzbaşı Mustafa Serdar Özay olduğu tespit edildi.

Hava Harp Okulu'nda Albay Yusuf Özdemir'in darbeye teşebbüs gecesinde sarı zarf dağıttığı, bu zarflarda F serili 1 dolarların bulunduğu ve tutuklanan sözleşmeli er Muhammet Ömer Saldanlı'nın cezaevine girişte yapılan aramasında bu 1 doların bulunduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, 45 asker hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda 26 kişi tutuklanırken, 5 kişi serbest bırakıldı, 14 kişi ise aranıyor.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2016 14:14
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖDarbe GirişimiHava Harp OkuluYeşilköyİstanbulAnkara
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