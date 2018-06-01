'Sıfır Atık' projesi kedi ve köpeklere yaradı

Edirneli ciğercilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık" projesine destek vermesi, işletmelerin etrafını mesken tutan kedilere "bayram" yaptırıyor.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan projeye bir destek de Edirneli ciğercilerden geldi.

Özellikle iftarlardan sonra artan ve masada kalan ciğer ve ekmeleri toplayan ciğerciler, bu yiyeceklerle gün içinde sokak hayvanlarını besliyor. Artan ciğerlere en çok ilgiyi ise kediler gösteriyor.

"Çok güzel bir kampanya"

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, yaptığı açıklamada, israfın önlenmesi için hayata geçirilen kampanyaya ellerinden geldiği kadar destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Ciğercilerin çağrıya duyarsız kalmadığının altını çizen Dinar, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan çağrı yapmıştı. Biz de buna duyarsız kalmadık. Çok güzel bir kampanya, destekliyoruz. Mübarek ramazan ayındayız. İnsanlar iftarda yemeklerini söylüyorlar. Tabii ki önlerinde artan ve yarım kalan yemekler oluyor. Artan ciğerler oluyor. Biz de bunları toparlıyoruz.

Toplarken bu projemizi onlara da anlatıyoruz. Bu artıkları israf etmeyeceğiz diyoruz ve onlar da bundan çok memnun oluyor. Kendi elleriyle artıkları toplamada bize yardım ediyorlar. Yiyelim, yedirelim ama israf etmeyelim."

Kampanyanın en çok kedileri sevindirdiğini belirten Dinar, "Ciğer ve kedi iki arkadaş gibi. Kedinin ciğere baktığı gibi bir tanım vardır. Bu Edirne'de böyle değil. Edirne'de kediler ciğere bakmıyor, Edirne'de kediler ciğeri yiyorlar." ifadelerini kullandı.