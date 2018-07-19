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'Şifacılar'ın ilaçları kayıt altına alınıyor

Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin ekonomiye kazandırılması ve buna dayalı geleneksel bilgilerin derlenerek kayıt altına alınması amacıyla "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" yürütülüyor.

'Şifacılar'ın ilaçları kayıt altına alınıyor

Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin ekonomiye kazandırılması ve buna dayalı geleneksel bilgilerin derlenerek kayıt altına alınması amacıyla "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" yürütülüyor.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:28
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'Şifacılar'ın ilaçları kayıt altına alınıyor

Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin ekonomiye kazandırılması ve buna dayalı geleneksel bilgilerin derlenerek kayıt altına alınması amacıyla "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" yürütülüyor. Proje kapsamında, aralarında 60 yaş üzerindeki kadınlar, ebeler, çobanlar, "ocaklı" veya "şifacı" olarak tabir edilen kişilerle görüşen akademik ekipler, halkın geliştirdiği ilaç, maya, boya gibi geleneksel ürünleri derleyerek kayıt altına alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" kapsamında geçen yıl Samsun, Erzurum, Ankara, Hatay, Afyonkarahisar, Aydın ve Çorum'da yürütülen saha çalışmaları, bu yıl Gümüşhane, Mersin, Kayseri, Bursa ve Şanlıurfa'da başlatıldı.

Projeyle biyolojik çeşitliliğin ekonomiye kazandırılması, buna dayalı geleneksel bilginin derlenmesi, kayıt altına alınarak korunması ve bu bilgilere erişimin düzenlenmesi hedefleniyor.

Saha çalışmalarında, akademik bir ekip tarafından özellikle 60 yaş üzeri kadınlar, ebeler, çobanlar, "ocaklı" veya "şifacı" tabir edilen kişilerle görüşülerek halkın tabi ve biyolojik kaynaklardan faydalanarak geliştirdiği ilaç, maya, boya gibi geleneksel ürünlere ilişkin bilgiler kaydediliyor.

Yüz binlerce tür ve alt tür tespit edildi

Proje kapsamında gelinen aşama, Ankara'da bir otelin toplantı salonunda düzenlenen "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi Çalıştayı"nda değerlendirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kandazoğlu, çalıştayda yaptığı konuşmada, 54 ilde biyolojik çeşitlilik çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Saha çalışmalarında yüz binlerce tür ve alt türün tespit edildiğini belirten Kandazoğlu, tıbbi aromatik bitkilerin geleneksel kullanımlarının öğrenilmesi gerektiğini söyledi. Kandazoğlu, "Bu bilgileri teknolojiyle birleştirilip ekonomiye kazandırmak gerekiyor. Bu sayede ihracat hedeflerimize ulaşmaya da katkı sağlamış olacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürü Erdem Karaağaç da projeyle endemik türlerin veri tabanına işlenmeye başladığını dile getirerek, biyoçeşitlilik envanterinin ülkeler için önem taşıdığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması ProjesiŞifacılar
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