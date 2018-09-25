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Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

İstanbul'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Bayrampaşa'da yol kenarındaki bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine devrildi.

Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

İstanbul'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Bayrampaşa'da yol kenarındaki bir ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine devrildi.

25 Eylül 2018 Salı 09:16
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Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Bayrampaşa'da, Yıldırım Mahallesi Ali Fuat Başgil Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki 38 JZ 058 plakalı otomobilin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı.

Araç sahibinin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından ağaç kaldırıldı.

Refüjdeki ağaç yola devrildi 

Fatih'te ise Vatan Caddesi'nde kuvvetli rüzgar refüjdeki bir ağacın yola devrilmesine neden oldu.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi Aksaray yönüne trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Devrilen ağacın iş makinesiyle yoldan kaldırılması sonrası trafik tekrar normale döndü.

Marmara'da sıcaklık azalıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 8 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunda sağanak görülecek.

Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklenen bölgede, hava sıcaklığının 8 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

Kuvvetli yağış ile rüzgar beklenen bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

Kuzey Ege'de fırtına

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Alınan bilgiye göre, gece yarısından bu yana etkili olan fırtına nedeniyle saat 10.00'da Kabatepe'den Gökçeada'ya gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferi iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye ve Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 07.00'deki karşılıklı feribot seferleri de fırtına nedeniyle yapılamadı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın normale dönmesinin ardından yeniden yapılacağını açıkladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşaşiddetli Rüzgar
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