'Şiddeti başlatan taraf sonunda kaybeder'

ANKARA

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) İstanbul Genel Koordinatörü Fahrettin Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'nın kendisini varlık yokluk endişesi içinde gördüğünü ve süreci tutarsız adımlarla karşıladığını söyledi.

Altun, 2013 yılında PKK tarafından verilen sözlerin tutulmadığına ve her dış gelişmenin kendi varlık ve egemenlik alanını genişletmek için bir fırsat olarak değerlendirildiğine dikkati çekti.

Uluslararası himaye imkanlarının PKK'nın tutarsız politikalar sergilemesine yol açtığını dile getiren Altun, "Suriye krizi, artık PKK açısından Çözüm Süreci'ne soğuk bakma yaklaşımını daha da derinleştirecek bir fırsat olarak görülmüştür. Kuzey Suriye'deki egemenlik alanını genişletme imkanları, yine belirli uluslararası manipülasyon ve yönlendirmelerle PKK'nın Çözüm Süreci masasından kalkmasını beraberinde getirmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Bu sürecin HDP'ye zarar vereceğini ifade eden Altun, "HDP'nin bu süreçte verdiği tutarsız tepkilerin de not edilmesi gerekir. HDP bu süreci eğer siyasi bir aktör olarak, risk alarak, KCK/PKK vesayetinden kurtularak karşılayabilseydi böyle bir noktaya gelmemiş olacaktık" diye konuştu.

"Bu süreç HDP'yi anlamsız bir hale getirir" uyarısında bulunan Altun, HDP'nin çözüm için değilse bile kendi siyasi varlığını idame ettirmek adına bu sürece müdahale olması gerektiğini savundu.

Seçim olması ve yeniden bölgenin ısınması durumunda bunun problemli bir süreci beraberinde getireceğinin altını çizen Altun, şunları söyledi:

"Türkiye siyasi tarihi bu tür manipülasyon örnekleriyle dolu. Manipülasyonlara rağmen, ciddi travmalar oluşmasına rağmen yine de şiddeti başlatan taraf gün sonunda kaybeder. Bu süreçte de demokratikleşmeden yana tavır alan siyasi hareketler kazanır. Bölgede seçim güvenliği meselesi ciddi tartışma konusu oldu. HDP'nin PKK desteğiyle kendisine ciddi bir alan açtığı yönünde tartışmalar gündeme geldi. Silahların konuşmaya başladığı durumda, devletin kendi güvenlikçi perspektifini hatırlama durumu oluşur. Hatırlamak da zorunda kalır."