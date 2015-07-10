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Sıcaklıklar iç bölgelerde azalacak güneyde artacak

Hava sıcaklığı hafta sonunda Türkiye'nin kuzey ve iç bölgelerinde 2 ila 4 derece azalacak, güney kıyılarında ise artacak

Sıcaklıklar iç bölgelerde azalacak güneyde artacak

Hava sıcaklığı hafta sonunda Türkiye'nin kuzey ve iç bölgelerinde 2 ila 4 derece azalacak, güney kıyılarında ise artacak

10 Temmuz 2015 Cuma 14:06
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Sıcaklıklar iç bölgelerde azalacak güneyde artacak

ANKARA - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, birkaç gündür ülke genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yarın ve pazar günü, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak. Hafta sonu Güney Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde ise sıcaklık artacak.

Pazartesi günü hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak. Sıcaklıklar, salı gününden itibaren bayrama kadar artarak, ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. 

Türkiye yarın Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girecek. Yarın yurdun kuzeyi ile güneybatı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Isparta, Burdur, Konya, Denizli'nin güneyi ile Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. 

Pazar günü Orta ve Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinde, pazartesi günü Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri meydana gelecek, diğer bölgeler ise parçalı ve az bulutlu olacak. 

Meteoroloji, gelecek hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri ülkede yağış beklenmediğini, Karadeniz bölgesinin ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin genelde parçalı bulutlu, diğer yerlerin açık ve az bulutlu olacağını bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2015 13:09
Anahtar Kelimeler:
Havaönce Vatan
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