Sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak

ANKARA

Yurt genelindeki sıcak hava dalgası etkisini artırarak, bu hafta da devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelindeki sıcak hava dalgası etkisini artırarak, bu hafta da devam edecek. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredecek.

Bu hafta en yüksek hava sıcaklıklarının, Karadeniz'in kıyı kesimlerinde 30-32, Erzurum, Van, Antalya ve Mersin’de 33, İstanbul’da 34, Ankara, Kayseri, İzmir Bursa ve Sakarya’da 38, Karabük, Burdur, Malatya ve Edirne’de 40, Manisa ve Kahramanmaraş'ta 41, Elazığ ve Aydın’da 42, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman’da 43 dereceye ulaşması bekleniyor.

Açıklamada, Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde, deniz üzerinden esen rüzgarlarla birlikte nem oranının artacağı; en yüksek hava sıcaklıklarının 30-33 derece olacağı ancak hissedilen sıcaklığın 37-40 dereceye çıkacağı ifade edildi.

Bu hafta, hava sıcaklıklarının mevsim normalinin üzerinde seyretmesiyle geçen yıllarda görülen en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılacağı öngörülen açıklamada, vatandaşlardan, sıcak havadan ve güneş çarpmasından korunmak için mümkün olduğunca gölgede durmaları ve zorunlu olmadıkça 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları istendi.