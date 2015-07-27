Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

27 Temmuz 2015 Pazartesi 13:56
518 Okunma
Sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak
ANKARA

Yurt genelindeki sıcak hava dalgası etkisini artırarak, bu hafta da devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelindeki sıcak hava dalgası etkisini artırarak, bu hafta da devam edecek. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredecek.

Bu hafta en yüksek hava sıcaklıklarının, Karadeniz'in kıyı kesimlerinde 30-32, Erzurum, Van, Antalya ve Mersin’de 33, İstanbul’da 34, Ankara, Kayseri, İzmir Bursa ve Sakarya’da 38, Karabük, Burdur, Malatya ve Edirne’de 40, Manisa ve Kahramanmaraş'ta 41, Elazığ ve Aydın’da 42, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman’da 43 dereceye ulaşması bekleniyor.

Açıklamada, Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde, deniz üzerinden esen rüzgarlarla birlikte nem oranının artacağı; en yüksek hava sıcaklıklarının 30-33 derece olacağı ancak hissedilen sıcaklığın 37-40 dereceye çıkacağı ifade edildi.

Bu hafta, hava sıcaklıklarının mevsim normalinin üzerinde seyretmesiyle geçen yıllarda görülen en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılacağı öngörülen açıklamada, vatandaşlardan, sıcak havadan ve güneş çarpmasından korunmak için mümkün olduğunca gölgede durmaları ve zorunlu olmadıkça 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları istendi.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2015 13:28
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Sıcaklık Mevsim Normallerinin üzerine çıkacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ