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Sıcaklar tahinli pideye ilgiyi azaltmadı

Aydın'ın yöresel tatları arasında yer alan "tahinli pide" yaz aylarında da yoğun olarak tüketiliyor.

Sıcaklar tahinli pideye ilgiyi azaltmadı

Aydın'ın yöresel tatları arasında yer alan "tahinli pide" yaz aylarında da yoğun olarak tüketiliyor.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:12
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Sıcaklar tahinli pideye ilgiyi azaltmadı

Geleneksel Türk lezzetleri arasında önemli bir yeri bulunan pidenin, tatlı olarak da tüketildiği Aydın'da "tahinli pide", sıcak havaya rağmen yoğun olarak tüketiliyor.

Elde yoğrulan pide hamurunun tahin ve toz şeker ilavesinin ardından açılmasıyla hazırlanan tahinli pide, üzerine tereyağı sürülerek 400 derecelik odun fırınlarında pişiriliyor.

Yaklaşık 4 dakikada pişen tahinli pide, yörede isteğe göre dondurma veya Antep fıstığı ilavesiyle servis ediliyor.

"Tahinli pideyi tatmak için kilometrelerce yol geliyorlar"

Pidesiyle ünlü ilçeler arasında yer alan Yenipazar'da 15 yıldır pide ustası olarak çalışan Cem Yazganoğu, pidenin ülke genelinde bilinmesine rağmen, tatlı olarak tüketiminin fazla olmadığını dile getirdi.

Aydın'da genelde yemekten sonra tercih edilen tahinli pidenin diğer pide türleriyle birlikte de sipariş edilebildiğini dile getiren Yazganoğlu, "Tahinli pide yaz kış tüketimi olan bir ürün. Tahin, özelliği itibarıyla kışın daha çok sevilmesine rağmen tahinli pide sıcakların yaşandığı bugünlerde de talep görmeye devam ediyor. Kente şehir dışından gelen misafirler de özellikle bu lezzeti tatmadan gitmiyor. Sütlaç, künefe tarzı tatlılar yapmıyoruz. Bizim işimiz sadece tahinli. Bazı misafirlerimiz sağ olsunlar bunu tatmak için kilometrelerce yol geliyorlar." dedi.

Tahinli pideyi ilk kez tattığını söyleyen Selami Demir ise bu lezzeti ailece çok farklı bulduklarını ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tahinli Pide
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