Sıcak hava bunalttı

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da vatandaşlar sıcaktan korunmak için park, bahçe, mesire alanı ve yüzme havuzlarına akın etti.

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıklarının 42 dereceye ulaşması nedeniyle vatandaşlar havuz, park ve gölgeliklerde serinlemeye çalıştı. Aliye İzzetbegoviç Parkı'ndaki havuz çocukların tercihi olurken, yetişkinler daha çok parkları ve camilerde vakit geçirdi.

Vatandaşlardan Mehmet Yılmaz, özellikle çocuklarının sıcaktan bunaldığını belirterek, serinlemek için ailece havuza geldiklerini söyledi.

Çocuklarıyla parkta vakit geçirdiğini ifade eden Kurt, "Çocuklar evde çok sıkılıyordu, değişiklik oldu. Parklar evlere göre biraz daha serin." dedi.

Ulu Cami'ye serinlemek ve ibadet etmek için gelen Rüstem Çınar da öğle ile ikindi arasında yüksek sıcaklıklardan korunmak için camide beklediğini kaydetti.

Adıyaman

Türkiye'nin en sıcak kentlerden biri Adıyaman'da da hava sıcaklığı 43 dereceye ulaştı. Kent merkezinde sıcaktan bunalan çocuklar, yüzme havuzlarında büyükler ise park ve mesire alanlarındaki ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Malatya

Hava sıcaklığının 41 dereceyi aştığı Malatya'da vatandaşlar, park ve bahçelerde serinlemeye çalıştı.

Sıcak havadan korunmak isteyen kent merkezindeki vatandaşlar ağaçların gölgesinde dinlenmeyi tercih etti kimileri ise Orduzu Tabiat Parkı'nda bulunan gölet çevresinde dinlendi.

Bu arada sıcak hava nedeniyle artan enerji ihtiyacı elektrik nakil hatlarında aşırı yüklenme ve arızalara neden oldu.