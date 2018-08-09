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Sıcak günlerde peynir saklama koşullarına dikkat

Her öğünde tüketilen kalsiyum deposu peynir, yaz sıcaklarından en çok etkilenen gıdaların başında yer alıyor. Türkiye’nin ve dünyanın peynir anlayışını değiştiren Muratbey, sofraların baş tacı peyniri, sıcak havalarda koruyabilmenin püf noktalarını peynir severlerle paylaşıyor.

Sıcak günlerde peynir saklama koşullarına dikkat

Her öğünde tüketilen kalsiyum deposu peynir, yaz sıcaklarından en çok etkilenen gıdaların başında yer alıyor. Türkiye’nin ve dünyanın peynir anlayışını değiştiren Muratbey, sofraların baş tacı peyniri, sıcak havalarda koruyabilmenin püf noktalarını peynir severlerle paylaşıyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:49
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Sıcak günlerde peynir saklama koşullarına dikkat

Kavurucu yaz sıcakları, gereken korunma gerçekleşmediğinde gıdaların bozulma riskini artırabiliyor. Zengin besin içeriğiyle adeta bir sağlık deposu olan peynirin besin değerlerini korumak için uygun saklama koşulları büyük önem taşıyor. Tüketicileri lezzetli ve yenilikçi peynirlerle buluşturan Muratbey’in Yönetim Kurulu Üyesi Murat Erol, peyniri daha uzun süre lezzeti bozulmadan muhafaza etmek isteyenler için önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Peynirinizi dilimlere ayırmadan saklayın

Peyniri uygun bir şekilde muhafaza etmek için ilk adımın satın alma sürecinde başladığını belirten Muratbey Yönetim Kurulu Üyesi Murat Erol “Peynirinizi satın alırken, ambalajının bozuk olmamasına dikkat etmelisiniz. Son tüketim tarihi yakın olan peynirleri satın almamak gerekiyor. Peynirinizi hemen tüketmeyecekseniz dilimlere ayırmadan saklayın. Böylece dış ortamla temasını en aza indirerek ömrünü uzatmış, lezzetini ve tazeliğini uzun süre korumuş olursunuz” dedi.

Peyniri salamura suyunda saklayın

Salamura suyunun önemine dikkat çeken Murat Erol, “Muratbey Burgu, Topi ve Sürmeli gibi peynirler ambalajı açıldıktan sonra salamura suyu içinde uzun zaman besin değerlerini ve lezzetini kaybetmeksizin saklanabiliyor. Böylece peynirin olgunlaşma süreci de devam ediyor. Ambalajından ihtiyaç kadar peyniri alarak kalan kısmı yine ambalajı içinde ve kendi suyu içinde saklamak gerekiyor.”
Kaşar peynirlerinin ise streç filme sararak saklamanın doğru olmadığını belirten Erol, streç film ve peynir arasında oluşacak hava boşluğunun nemi arttıracağı için peynirin küflenebileceğinin altını çizdi.

İdeal peynir saklama sıcaklığı: 2 - 4 derece

Sofraların vazgeçilmezi peynirin saklama koşullarının yanı sıra sıcaklığının da oldukça önemli olduğunu belirten Murat Erol, “Peynirin ideal saklama derecesi + 2 ila + 4 derecedir. Bu nedenle peyniri buzdolabı dışında bekletmemek gerekiyor. Peynir ambalajından çıkarıldıysa cam, metal veya seramik bir kap içerisinde, ağzı kapalı saklanmalı. Öte yandan peynirlerin mutlaka buzdolabında yer alan kapalı çekmece gibi olan alanlarda saklanması gerekiyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Peynir Saklama KoşullarıMuratbey
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