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Siber güvenlik kurallarına uymayana 1 milyon liraya kadar ceza

Siber saldırılara karşı korunma ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik yükümlülükleri yerine getirmeyen veya tedbirleri uygulamayanlara bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası uygulanacak

Siber güvenlik kurallarına uymayana 1 milyon liraya kadar ceza

Siber saldırılara karşı korunma ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik yükümlülükleri yerine getirmeyen veya tedbirleri uygulamayanlara bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası uygulanacak

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:28
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Siber güvenlik kurallarına uymayana 1 milyon liraya kadar ceza

Ulusal siber güvenlik faaliyetleri ile siber saldırılara karşı korunma ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik yükümlülükleri yerine getirmeyen veya tedbirleri uygulamayanlara bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası uygulanacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, işletmecinin Arayan Hat Bilgisi'ne (CLI) ilişkin mevzuat gereği yükümlülüklerini ve numaralandırmaya ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde, bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası uygulanacak. İhlalin ağır kusur oluşturduğu durumlarda ise işletmecinin yetkilendirmesi feshedilecek.

Tüketicinin aldatılması veya yanıltılmasının amaçlanması halleri dışında, katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 1'e kadar idari para cezası kesilecek. İşletmecinin katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinde, tüketicinin aldatılması veya yanıltılmasının amaçlandığının tespit edilmesi ile tüketici haklarına ilişkin mevzuatı ihlal etmesi durumunda, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası uygulanacak. İhlalin ağır kusur oluşturduğunun tespiti halinde ise işletmecinin yetkilendirmesi iptal edilecek.

Şebeke ve bilgi güvenliği ile siber güvenliğe ilişkin ihlaller başlığı eklenen yönetmelik kapsamında, ulusal siber güvenlik faaliyetleri ile siber saldırılara karşı korunma ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik kurumun görevleri kapsamında belirleyeceği yükümlülükleri yerine getirmeyen veya aldıracağı tedbirleri uygulamayan gerçek kişilerle işletmeciler dışındaki özel hukuk tüzel kişilerine (dernek, vakıf, sendika, şirket) bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim KurumuSiber Güvenlik
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