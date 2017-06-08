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SGK hizmet dökümü nasıl alınır?

E-Devlet sistemi üzerinden kolayca SGK hizmet dökümü sorgulama işleminizi yapabilirsiniz. SGK hizmet dökümü sorgulama ile kısa bir süre içerisinde tüm sigorta bilgilerinize ulaşabilirsiniz. SSK hizmet dökümü işlemleri hakkında ayrıntılı bilgilere haberimiz üzerinden ulaşmanız mümkün!

SGK hizmet dökümü nasıl alınır?

E-Devlet sistemi üzerinden kolayca SGK hizmet dökümü sorgulama işleminizi yapabilirsiniz. SGK hizmet dökümü sorgulama ile kısa bir süre içerisinde tüm sigorta bilgilerinize ulaşabilirsiniz. SSK hizmet dökümü işlemleri hakkında ayrıntılı bilgilere haberimiz üzerinden ulaşmanız mümkün!

08 Haziran 2017 Perşembe 15:58
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SGK hizmet dökümü nasıl alınır?

SGK hizmet döküm belgesi; SGK borcunun sorgulanması, emekli maaşının sorgulanması ve emekli maaşının hesaplanması gibi uygulamalarda kullanılan bir belgedir. SGK hizmet dökümü belgesiyle ikramiye hesaplama işlemi, kıdem hesaplama da yapılabilir. Ayrıca vize alma süreci ve mahkeme gibi pek çok resmi kurumda da kullanılabilir. 

SGK HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

SGK hizmet dökümü için E-devlet sistemine girilmesi gereklidir. Sisteme giriş için E-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı gibi birden fazla seçenek bulunur. Bu seçeneklerden en çok kullanılanı ise E-Devlet şifresi ile giriştir. E-Devlet şifreniz yoksa en yakın bir PTT şubesine giderek şifre talebinde bulunabilirsiniz. 2 TL ücret karşılığında size kaplı zarf içerisinde E-Devlet şifreniz verilir. Size verilen şifre ile kişisel bilgilere erişim sağlandığı için şifrenizi başkalarıyla paylaşmamanız sizin bilgilerinizin güvenliği açısından önem arz eder. 

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ekranın sol üst köşesinde bulunan e-Hizmetler bölümüne girilmelidir. E-Hizmetler sayfasında yer alan kurumların olduğu bölümden SGK bağlantısına tıklanmalıdır. Bu bölümden SGK hizmet dökümü belgesi sorgulanabilir ve tüm ödemeler görülebilir. 4A, 4B, 4C, tescil bilgileri ve aylık bilgilerine de kolaylıkla erişim sağlanabilir. 

Önce Vatan Gazetesi

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