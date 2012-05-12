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SGK "dünyanın evrakını" sayısallaştıracak

SGK, arşivindeki yaklaşık 3 milyar evrakı elektronik ortama aktaracak

SGK "dünyanın evrakını" sayısallaştıracak

SGK, arşivindeki yaklaşık 3 milyar evrakı elektronik ortama aktaracak

12 Mayıs 2012 Cumartesi 12:05
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SGK
ANKARA - Proje, sayısallaştırılacak belge sayısıyla Türkiye'de ve dünyada bir ilk olacak.

e-Devlet uygulamalarıyla vatandaş odaklı işleri etkin, güvenilir ve hızlı kılmayı amaçlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ''e-imza Destekli Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılması (EBYS) Projesi''nde sona geldi. 
Proje kapsamında, kurum içi bilgi ve belge akışını tamamen elektronik ortamda gerçekleştirecek ve kurum dışından gelen tüm doküman ve belgeler taranarak sisteme dahil edilecek. Ayrıca, fiziksel arşivlerde birikmiş doküman ve belgeler taranarak elektronik ortama aktarılacak ve yedeklenecek. 
Hiçbir şekilde yedeği olmayan fiziki belgelerin, dijital ortamda arşivlenmesiyle, belgelere 7 gün 24 saat erişim sağlanacak, masraflar azalacak ve işlemler hızlanacak.
Öncelikle sigortalı sicil dosyaları, işe giriş belgeleri ve bordrolar sayısallaştırılacak.

AA

Son Güncelleme: 12.05.2012 04:06
Anahtar Kelimeler:
SGK
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