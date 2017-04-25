Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94246
ALTIN
146.522
DOLAR
3.5940
STERLIN
4.6081
EURO
3.9277
"Deniz Hayatı Müzesi"
"Deniz Hayatı Müzesi"
AKPM'den Türkiye kararı
AKPM'den Türkiye kararı
Çocukların 'hayal kardeşliği'
Çocukların 'hayal kardeşliği'
"Oğlumuzu vuran kim?"
"Oğlumuzu vuran kim?"
Borsa 93.000 puanı aştı
Borsa 93.000 puanı aştı

"Seyit Onbaşılar, Ömer Halis Demirler hiçbir zaman bitmeyecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç "Seyit Onbaşılar hiçbir zaman bitmeyecek. Ömer Halis Demirler hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü bu milletin birlik ve beraberliğiyle beraber aşamayacağı hiçbir engel yoktur." dedi.

"Seyit Onbaşılar, Ömer Halis Demirler hiçbir zaman bitmeyecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç "Seyit Onbaşılar hiçbir zaman bitmeyecek. Ömer Halis Demirler hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü bu milletin birlik ve beraberliğiyle beraber aşamayacağı hiçbir engel yoktur." dedi.

25 Nisan 2017 Salı 12:05
38 Okunma
"Seyit Onbaşılar, Ömer Halis Demirler hiçbir zaman bitmeyecek"

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün tamamlandığı Conkbayırı Anıtı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için saygı atışı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıçtörende yaptığı konuşmada, "57. Alay Vefa Yürüşü"nü artık geleneksel hale getirdiklerini belirtti.

Bugün burada 102 yıl önce milleti, vatanı, bayrağı, inançları için şehit olmuş ve bu aziz vatanı bizlere emanet etmiş ecdadı anmak için bir araya geldiklerini anlatan Kılıç, "Bugün yürüdüğümüz yol, burada ecdadımızın neler hissettiğini neler yaşadığını ne fedakarlıkta bulunduğunu birazcık anlayabilmemiz, hissedebilmemiz için inanıyorum ki sizlere bir rehber olmuştur." diye konuştu.

Kılıç, bu memleketin, milletin aziz evlatları, bir asır önce vatan, millet, bayrak, inanç uğruna nasıl şehit olduysa, kendilerini gelen düşmanın üzerine attıysa, bugün de aynı şekilde bu aziz milletin her bir evladının gelecek her türlü tehdide karşı kendisini öne atmaya hazır olduğunu anlattı.

Bugün vatan, millet için pek çok askerin, mehmetçiğin nöbette olduğunu vurgulayan Kılıç, onların, Çanakkale ruhuyla görevlerini yerine getirdiğini aktardı. 

"Seyit Onbaşılar hiçbir zaman bitmeyecek"

Kılıç, işte bu bilinç ve ruhla daha yapacak çok işlerinin bulunduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Seyit Onbaşılar hiçbir zaman bitmeyecek. Ömer Halis Demirler hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü bu milletin birlik ve beraberliğiyle beraber aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Burada bize karşı o günlerin şartları içerisinde düşman olup gelip de atalarımızı öldürmek için gelenler dahi bugün buraya geldiklerinde bu aziz milletin ecdadının ne kadar büyük bir onur ve şerefle vatanını, milletini, bayrağını ve inancını koruduğuna şehadet ediyorlar. Çünkü bizim milletimizin karakteri her ne olursa olsun üzerinde taşıdığı medeniyet mirasını ve emaneti doğru şekilde taşımaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu aziz milletin ilk devleti değildir. Ama Allah'ın izniyle son devleti olacaktır ve ilelebet payidar kalacaktır." 

"Onlar dönmeyi asla düşünmediler"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına konuşan Piyade Albay Serhat Demirbaş da kınalı kuzuların bir karış vatan toprağını düşmana çiğnetmeme uğruna kendilerini kurban ettiğini vurgulayarak, "Çanakkale Savaşlarına 49 subay ve 3 bin 638 eratla giren 57'nci Alay'ın sadece 25 Nisan'da verdiği kayıp bin 731 şehit ve 543 kayıp olmak üzere toplam 2 bin 274 arslan idi. Alayın yaş ortalaması ise 24'tü. Okullarını, nişanlılarını, eşlerini, çocuklarını, ana ve babalarını bırakarak cepheye koşan bu gençler bir daha geri dönmediler. Çünkü onlar dönmeyi asla düşünmediler." diye konuştu.

Konuşmasında gençlere de seslenen Demirbaş, "Biraz sonra temsili sancağını devir teslim yapacağınız Kahraman 57. Alayı'n her ferdi, bulunduğumuz bölgede düşmana karşı koyarken şehadet şerbetini içmiş ancak vatanını düşmana asla çiğnetmemiştir." ifadelerini kullandı.

Mehmetçiğin dün olduğu gibi bugün de emanet edilen mukaddes vatan topraklarını, aynı ruhla sonsuza kadar muhafaza ve müdafaa etmek için canını seve seve vermeye hazır olacağını anlatan Demirbaş, "Çanakkale'de devleşen, gönüllerimizde ebedileşen yüce kahramanlar ruhlarınız şad olsun." dedi.

57. Alay'ın temsili sancağının devir teslimi

Konuşmaların ardından 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden bir öğrenci temsili sancağı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden bir öğrenciye teslim etti.

Törende, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, diğer askeri ve protokol üyeleriyle yürüyüşe katılan çok sayıda öğrenci hazır bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Akif Çağatay KılıçÇanakkale Kara Savaşları57. Alay Vefa YürüyüşüConkbayırı Anıtı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YA VİCDANLARDAKİ ‘’HAYIRLAR’’..?
YA VİCDANLARDAKİ ‘’HAYIRLAR’’..?
"Türkiye'de kadınlar güçleniyor"
"Türkiye'de kadınlar güçleniyor"
Dink cinayetinde FETÖ delilleri iddianamede
Dink cinayetinde FETÖ delilleri iddianamede
Yargıtayın 'FETÖ' kararı yol gösterecek
Yargıtayın 'FETÖ' kararı yol gösterecek
Erdoğan'a suikast girişimi davasına Başbakanlık da müdahillik talebinde bulundu
Erdoğan'a suikast girişimi davasına Başbakanlık da müdahillik talebinde bulundu
Şırnak ve Kars'ta terör saldırıları
Şırnak ve Kars'ta terör saldırıları

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ