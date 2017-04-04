Seyir halindeki otomobil yandı

Ankara'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Emre Akıncı idaresindeki 06 M 7839 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı'nda seyir halindeyken alev aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Akıncı, yaptığı açıklamada, önündeki araçların aniden durması sonucu, kendisinin de fren yaptığını, sonra araçtan duman çıkmaya başladığını söyledi.

Aracın aküsünü söktüğünü ve yangına müdahale etmeye çalıştığını belirten Akıncı, yangının elektrik tesisatından çıktığını düşündüğünü kaydetti. Akıncı, aracın kaskosu olmadığını aktardı.