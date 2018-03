ANKARA - Ramazan Bayramı boyunca alınan trafik önlemleri kapsamında, trafik kazalarının yoğun yaşandığı güzergahlara her 10 kilometreye resmi veya sivil bir polis ekibi yerleştirilecek şekilde planlama yapıldı. Otobüslere yolcu olarak binecek polisler, hem bindikleri aracı hem o aracın sürücüsünü hem de güzergahtaki ekip ve diğer araçları denetleyecek.



Emniyet Genel Müdürlüğünden, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların güven içinde seyahat edebilmeleri için güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.



Buna göre, yurt genelinde polis sorumluluk bölgesinde son 10 yılda bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının yerleri ve nedenleri tek tek analiz edildi. Kazaların yoğun olarak yaşandığı güzergahlar belirlenerek her 10 kilometreye resmi veya sivil bir polis ekibi yerleştirilmesi planlandı.



İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Diyarbakır'a yakın çevre illerin yol güzergahlarında helikopter ile denetleme yapılacak. İl Emniyet Müdürlüklerince alınan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek üzere merkezden ekip ve personel görevlendirildi.



Seyahat eden vatandaş görünümlü polisler denetim yapacak



Otobüslere yolcu olarak binecek polisler, bindikleri aracın sürücüsünü, güzergahtaki ekip ve diğer araçları denetleyecek. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ve diğer toplu taşıma araçları, terminallerde ve güzergahlarda denetlenecek, yetkisiz korsan yolcu taşıma faaliyetlerine izin verilmeyecek.



Yollarda sivil araçla ve seyahat eden vatandaş görünümünde denetleme ekipleri görev yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Her sürücünün, tanımadığı araç sürücüsünün kendisini denetleyen bir polis ekibi olduğunu unutmaması gerekir" ifadeleri yer aldı.



Ağırlık ve boyutları bakımından karayolunda taşıma yapması özel izne bağlı olan araçların 16-19 Temmuz arasında trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek.



Hutbelerde bilgilendirme yapılacak



Diyanet İşleri Başkanlığınca, cuma ve bayram namazlarında okunacak hutbelerde trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapılacak.



GSM operatörleri kendi abonelerine, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik uyarıcı mesajlar gönderecek.