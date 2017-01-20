Sevgililer Gününde Kanvas Tablo Saatler

Saatler bilindiği gibi en önemli hediyeler arasında yer alıyor. Birçok kişi hem sevgililer gününde hem de diğer özel günlerde saat hediye etmekten oldukça mutluluk duyuyorlar. Bu saatler bazen kol saatleri olurken bazen de evler için hazırlanmış olan duvar saatleri oluyor. Sevgililer Günü Hediyesi olarak saat vermek isteyen kişiler de eğer sevgililerinin kendisine ait bir evi varsa ya da aynı evde yaşıyorlarsa muhteşem bir duvar saati almayı planlıyorlar.

Duvar saatleri seçilirken kişiler bir yandan saatin kullanılacağı alana uyum sağlamasını bir yandan da klasik modellerin dışında şık bir görünüme sahip olmasını istiyor. Bu doğrultuda da kişiler Kanvas Tablo saatleri tercih edebiliyorlar. Bu ürünlerde kanvas tabloların üzerlerinde konulan akrep ve yelkovan ile birlikte hem tablolar hem de saatler bir arada kişilere sunuluyor.

Tek Parça Kanvas Saatler

Kanvas tablolar genel olarak tek parça halinde müşterilerin beğenisine sunuluyor. Üzerinde yer alan resimde kişiler sınırsız bir yelpazeden seçimlerini yaparlarken sevgililer gününde en anlamlı hediyelerden birisini vermek istiyorlar. Bu aşamada ilk olarak kişiler kanvas tabloların ebatlarını ve üzerinde yer alacak baskıları belirliyorlar. Bu belirledikleri baskılar saatlerin arka planını oluşturuyor. Bu sebeple de genel olarak hediye edilecek eve ve kişiye uygun bir resmin seçilmesi gerekiyor. Bu resimler manzara resimleri olabildiği gibi önemli sözlerin yer aldığı resimler ya da önemli kişilerin resimleri olabiliyor. Bu doğrultuda seçilen kanvas tablo üzerinde saatin tüm gerekli verileri ekleniyor. Böylece de sevgililer gününde verilebilecek en iyi hediyelerden birisi ortaya çıkıyor.

(Sevgililer gününe özel boğaz köprüsü kanvas tablo örneği)

Çok Parçalı Kanvas Saatler

Son dönemde sevgililer günü hediyesi olarak alınan kanvas tablolar birkaç parçadan oluşuyor. Eski dönemlerde de birbiri ile uyumlu olan küçük tablolar bir arada kullanılıyor olsa da günümüzde artık bir resmi tamamlayan birden çok kanvas tablo yer alıyor. Bu tabloları kişiler aralıksız olarak yan yana ya da üst üste koyarak ana resmi elde ediyorlar. Bu da hem çok özgün hem de çok farklı bir tasarım olmuş oluyor. Kanvas tablolu saatlerden alacak olan kişiler bu parçaları modellerin bulunduğu tabloları da seçebiliyorlar.

Bu seçimlerinde kişilerin kaç parçalı bir resim seçtiği ve resmin teması da önemli oluyor. Genel olarak manzara resimleri bu tarz tablolarda tercih edilirken tablonun orta kısmında en doğru yere oturtulmuş bir saat bulunuyor. Bu saat hem tablonun şıklığını bozmazken hem de yararlı bir hediye anlamına geliyor.

Kanvas Tablo Saatler Nereden Alınır?

Kanvas tablo saatlerin alınması aşamasında en doğru kararı verebilmek için kişilerin birçok farklı modeli dikkatli bir biçimde incelemesi gerekiyor. Bunun için de en doğru adres her zaman internet siteleri olarak gösteriliyor. Kişiler buldumbuldum.com adresine giriş yaparak onlarca kanvas tablolu saat modelini incelemeye başlıyor. Site içerisinde bu ürünlerin fiyatları da ayrıntılı bir biçimde kişilere sunuluyor. Sunulan bu tablolar arasında seçim yapıldıktan sonra da ödeme aşamasına geçiliyor.

Ödeme aşamasında da kişiler bu saatlerin alınmasında büyük bir kolaylık ile karşılaşıyorlar. Genel olarak tabloların taşınması oldukça zor olduğundan kişiler bu hediyeleri mağazalardan almakta zorlanıyorlar. Ancak internet sitesi sayesinde kişiler birkaç dakika içerisinde yaptıkları ödemeler sonrasında tabloları evlerine kadar getirtebiliyorlar.