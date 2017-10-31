Serik İlçe Tarım Müdürü Murat Bankoğlu Oldu

Serik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Çömezoğlu görevden alınarak Antalya İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü emrine araştırmacı olarak görev verildi.

Serik ilçesinden 13 yıldır İlçe Tarım Müdürlüğü görevini yapan Mustafa Çömezoğlu’nun yerine Kaymakamlık oluru ile Tarım İlçe bünyesinde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Hasan Murat Bankoğlu vekaleten İlçe Tarım müdürlüğü görevini yürütecek.

Hasan Murat Bankoğlu Kimdir?

1985 Serik doğumlu Hasan Murat Bankoğlu ilkokul eğitimini Kazım Karabekir İ.Ö.Okulunda, Ortaokul ve Lise’yi Serik Anadolu Lisesi’nde Yüksek Öğrenimini ise Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamlamıştır. 2011 yılı haziran ayından itibaren Serik Tarım İlçede Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.