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Seri üretim sözleşmesi bugün imzalanacak

Altay tankının seri üretim sözleşmesi Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC arasında bugün imzalanacak.

Seri üretim sözleşmesi bugün imzalanacak

Altay tankının seri üretim sözleşmesi Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC arasında bugün imzalanacak.

09 Kasım 2018 Cuma 14:20
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Seri üretim sözleşmesi bugün imzalanacak

ANKARA - Alınan bilgiye göre, milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimiyle ilgili görüşmeler tamamlandı.

Bu kapsamda 9 Kasım Cuma günü SSB ile BMC arasında 250 Altay tankının seri üretimi için sözleşmeimzalanacak.

Son Güncelleme: 09.11.2018 14:29
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