Seri üretim sözleşmesi bugün imzalanacak

ANKARA - Alınan bilgiye göre, milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimiyle ilgili görüşmeler tamamlandı.
Bu kapsamda 9 Kasım Cuma günü SSB ile BMC arasında 250 Altay tankının seri üretimi için sözleşmeimzalanacak.
Altay tankının seri üretim sözleşmesi Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC arasında bugün imzalanacak.
ANKARA - Alınan bilgiye göre, milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimiyle ilgili görüşmeler tamamlandı.
Bu kapsamda 9 Kasım Cuma günü SSB ile BMC arasında 250 Altay tankının seri üretimi için sözleşmeimzalanacak.