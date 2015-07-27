Şenlikten dönerken arılar saldırdı

KONYA - İlçeye bağlı Aşağı Hadim Bağcık mevkisinde kovandan çıkan arılar, araçlarıyla Sarnıç Mahallesi yayla Şenliğinden dönen vatandaşlara saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tazyikli suyla arıları bölgeden uzaklaştırdı.

Arıların sokması nedeniyle yaralanan 8'i çocuk 13 kişi, Hadim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mustafa Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenlikten dönerken arıların saldırısına uğradıklarını söyledi.

Kendilerinden sonra bölgeden başka araçların da geçtiğini, onları da araçlarının camlarını kapatmaları konusunda uyardıklarını belirten Karaca, "Bizimle iki araç daha oradaydı. Arılar saldırınca ne yapacağımızı bilemedik. Bizi kovanların sahibi oradan uzaklaştırmış. 10-15 kişi mağdur olduk" dedi.