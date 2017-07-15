Sendikaların '15 Temmuz' mesajları

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Genel Başkanı Mustafa Şahin, işçi haklarının var olması ve kazanılmış hakların geliştirilmesi için hava ve su gibi hayati olan demokrasiyi canları pahasına koruyacaklarını belirterek, 15 Temmuz gecesi yaşananları ve aldıkları dersleri unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını vurguladı.

Şahin, Tes-İş Yönetim Kurulu adına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl yaşanan hain darbe girişimiyle tüm demokratik kazanımların ortadan kaldırılmasının amaçlandığına dikkati çekti.

Gösterilen kahramanlıklarla vatanın hiçbir şekilde bölünemeyeceği ve yüce millete hiçbir koşulda diz çöktürülemeyeceği gerçeğinin düşmanların hafızalarına kazındığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti.

"Tes-İş Sendikası yöneticileri ve üyeleri olarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve bağımsızlığımızı sonsuza kadar yaşatmak için, işçinin ve vatandaşın hakkı, özgürlüğü ve refahı için var gücümüz ve enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz. Daha fazla çalışacak, örgütlenecek, işçi haklarının var olması ve kazanılmış hakların geliştirilmesi için hava ve su gibi, hayati olan demokrasimizi canımız pahasına koruyacağız. 15 Temmuz gecesi yaşananları ve aldığımız dersleri unutmayacağız, unutturmayacağız."

Şahin, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilerine de hayırlı ve uzun ömürler diledi.

"Üyelerimizin katkılarını da gözardı etmemek gerekir"

Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak da yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 15 Temmuz’da en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla verdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesiminin kararlı duruşuyla darbe girişiminin sonuçsuz bırakıldığını anımsatan Solak, şu ifadeleri kullandı:

"Darbe girişiminin asıl amacı ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye'yi iç savaş ortamına sokmaktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın darbe gecesi telefon ile bağlanıp halkımızı alanlara davet etmesiyle darbenin seyri değiştirilmiştir. O hain gecede, iletişimin altyapısını oluşturan emeğini, özverisini, alın terini ilmek ilmek dokuyan Türk Telekom AŞ'de görev yapan değerli üyelerimizin katkılarını da gözardı etmemek gerekir."

Sendika olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle "15 Temmuz'da iletişimin önemi" isimli bir video klip hazırladıklarını belirten Solak, bu çalışmayı o gece şehit ve gazi olanlara adadıklarını aktardı.

"15 Temmuz ruhunu canlı tutmak gibi bir sorumluluğumuz var"

Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci de 15 Temmuz'un, bir milletin, vatanına, bayrağına ve dinine nasıl sahip çıkılacağını tüm dünyaya gösterdiği tarihin adı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletin dik duruşu sayesinde milletin iradesine darbe yapmak isteyen şer odaklarına büyük bir darbe indirildiğini ifade eden Değirmenci, şunları kaydetti:

"Artık 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak gibi bir sorumluluğumuz var. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar, yapılan hesaplar ancak bu şekilde bertaraf edilebilir. Bu nedenle şehitlerimizin kanıyla, vatanın bir kez daha kurtarıldığı, şanlı tarih olan 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız."

"Darbecileri bir kez daha lanetliyoruz"

Tez-Koop-İş Yönetim Kurulunca yapılan açıklamada da insan haklarına, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve toplumsal dayanışmaya duyulan güven ve bağlılığı bir kez daha vurgulamanın zorunlu olduğu belirtildi.

Ülkede demokratikleşme sürecinin kesintiye uğratılması girişimlerine karşı sürekli uyanık olunması gerektiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Darbe ve darbe girişimlerinin gerçek anlamda engellenmesi, yasama, yürütme ve yargı erkinin tek elde toplanmaması ve bağımsızlığıyla, demokratik hak ve özgürlüklerin geliştirilmesiyle, katılımcı demokrasinin güçlendirilmesiyle, hukuk devleti kurallarının tam ve eksiksiz biçimde uygulanmasıyla olanaklıdır.

Darbe girişiminin engellenmesi için yaşamlarını ortaya koyan, aralarında İstanbul'da Media Markt iş yerinde çalışan üyemiz Muharrem Kerem Yıldız'ın da bulunduğu tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, darbe girişimini gerçekleştirenleri bir kez daha lanetliyoruz."