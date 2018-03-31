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Sendikalar 1 Mayıs'a hazır

İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla farklı şehirlerde kitlesel kutlamalar yapacak. Türk-İş Hatay'da, Hak-İş Adana'da, Memur-Sen Kocaeli'nde, DİSK ise İstanbul'da kitlesel olarak 1 Mayıs'ı kutlayacak.

Sendikalar 1 Mayıs'a hazır

İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla farklı şehirlerde kitlesel kutlamalar yapacak. Türk-İş Hatay'da, Hak-İş Adana'da, Memur-Sen Kocaeli'nde, DİSK ise İstanbul'da kitlesel olarak 1 Mayıs'ı kutlayacak.

31 Mart 2018 Cumartesi 12:03
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Sendikalar 1 Mayıs'a hazır

İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında, farklı şehirlerde kitlesel etkinlikler düzenleyecek. Türk-İş Hatay'da, Hak-İş Adana'da, Memur-Sen Kocaeli'nde, DİSK ise İstanbul'da kitlesel olarak kutlamalar gerçekleştirecek.

Dünya genelinde işçi ve emekçiler tarafından "Birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü" ilan edilen 1 Mayıs'ı, Türk-İş, Hak-İş ve Memur-Sen, son yıllarda olduğu gibi bu yıl da Anadolu şehirlerinde kutlama kararı aldı.

Birlik ve beraberliğe vurgu yapmak için 2016'da Çanakkale'de, geçen yıl çeşitli sivil toplum örgütleriyle Ankara'da kutlama yapan Türk-İş, bu yılki programını, Zeytin Dalı Harekatı'na da destek amacıyla Hatay'da geniş bir katılımla düzenleyecek.

1 Mayıs'ı geçen yıl Erzurum İstasyon Meydanı'nda mehter takımı ve cirit gösterileriyle renkli bir şekilde kutlayan Hak-İş ise bu yıl emekçilerle Adana'da buluşacak.

Türkiye Kamu-Sen henüz karar almadı

Geçen yıl çok sayıda yabancı sendika temsilcisinin de katılımıyla Kütahya'da 1 Mayıs programı düzenleyen Memur-Sen, bu yıl kutlamaların adresi olarak Kocaeli'ni tercih etti. Memur-Sen, İstanbul ve Bursa gibi çevre illerden gelenlerle geniş katılımlı bir organizasyona imza atacak.

1 Mayıs'ı geçen yıl Taksim Meydanı yerine, KESK ile Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlayan DİSK, İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında, yaygın ve kitlesel biçimde kutlama yapma kararı aldı.

Geçen yıl 1 Mayıs'ta Eskişehir Odunpazarı Meydanı'nda olan Türkiye Kamu-Sen ise bu yıl için kitlesel kutlamaları nerede düzenleyeceğine dair henüz karar almadı.

İşçilerin, günlük çalışma süresi konusunda küresel ölçekte dayanışmayla verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde ''Emek Bayramı, İşçi Bayramı ve 1 Mayıs Bayramı'' adıyla resmi tatil olarak kutlanıyor.

Tarihi 1890'lı yıllara uzanan İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk olarak 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı.

2009'da resmi tatil ilan edildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, Ankara'da, 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihindeki ilk resmi kutlama ise 1 Mayıs 1923'te yapıldı.

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak yeniden resmi tatil ilan edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İşçi Ve Memur Konfederasyonları1 Mayıs Emek Ve Dayanışma GünüTürk-İş HatayDİSK
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