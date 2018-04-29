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Sendikalar '1 Mayıs'a hazır

Sendikalar, dünya genelinde işçi ve emekçiler tarafından "Birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü" ilan edilen 1 Mayıs'ı coşkulu biçimde kutlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Sendikalar '1 Mayıs'a hazır

Sendikalar, dünya genelinde işçi ve emekçiler tarafından "Birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü" ilan edilen 1 Mayıs'ı coşkulu biçimde kutlamak için hazırlıklarını tamamladı.

29 Nisan 2018 Pazar 13:14
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Sendikalar '1 Mayıs'a hazır

ANKARA

Sendikalar, dünya genelinde işçi ve emekçiler tarafından "Birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü" ilan edilen 1 Mayıs'ı coşkulu biçimde kutlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ı ülkenin birlik ve beraberliğini vurgulamak için 2016'da Çanakkale'de, geçen yıl ise Ankara'da kitlesel olarak kutladıklarını anımsatarak, Zeytin Dalı Harekatına destek için bu yıl 1 Mayıs'ta Hatay'da olacaklarını belirtti.

Hatay İstasyon Meydanı'nda çalışanların sorun, talep ve önerilerini dile getireceklerini bildiren Atalay, "1 Mayıs programımıza Hatay ve çevre illerden yaklaşık 30 bin kişinin katılacağını öngörüyoruz. Hazırlıklarımızı da bu doğrultuda yaptık. Coşkulu bir kutlama programı hazırladık. Program kapsamında mehter takımı ve Medeniyetler Korosu sahne alacak." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı sürecinde konfederasyonlarına bağlı Tes-İş Sendikasının üç üyesinin de şehit düştüğünü anımsatan Atalay, şunları söyledi:

"Aziz şehitlerimizi anmak ve ülkemizin huzuru için özveriyle mücadele eden Mehmetçiğimize destek olmak adına programımızın sloganını 'biz de buradayız' olarak seçtik. Hatay'da düzenleyeceğimiz 1 Mayıs programıyla hem Mehmetçiğimize destek vereceğiz hem de taşerona kadro düzenlemesinin dışında kalanların durumu, ücretlilerden alınan yüksek vergiler, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ihmalleri gibi çalışma hayatının önemli sorunlarını en yüksek sesle dile getireceğiz."

"Geçici işçilerimiz için taleplerimizi haykıracağız"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da geçen yıl Erzurum İstasyon Meydanı'nda mehter takımı ve cirit gösterileriyle renkli bir şekilde organize ettikleri 1 Mayıs'ı bu yıl Adana'da kutlayacaklarını bildirdi.

Hak-İş'in öncü bir rol üstlenmesiyle 1 Mayıs'ın normalleştirildiğini dile getiren Arslan, "Çatışmaların yaşandığı, insanların yaralandığı ve öldüğü, esnafın zarar gördüğü, kaldırımların yerlerinden söküldüğü 1 Mayıs'ları Türkiye'nin geride bırakması gerekiyordu. Bu konudaki çabamız çok şükür sonuç verdi. Hak-İş Türkiye'ye barış, kardeşlik ve coşku içinde gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarını kazandırdı" diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sendika1 MayısİşçiEmekçiBayramönce Vatan
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